Oficjalnie

Yaxshiboyev piłkarzem Legii!

Sobota, 13 lutego 2021 r. 13:44 Wiśnia

Legia potwierdziła zakontraktowanie Jasurbeka Yaxshiboyeva, który związał się umową do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia. W zespole mistrza Polski będzie grał z numerem 7.



- W zeszłym roku na Białorusi grałem jako napastnik. Bardzo dobrze czuję się w napadzie. Preferuję ofensywne podejście do futbolu. Poprzez YouTube wiele dowiedziałem się o Legii. Wiem, że występowaliście w Lidze Mistrzów, są tu wspaniali kibice i panuje świetna atmosfera - powiedział zawodnik na łamach oficjalnej strony stołecznego klubu.



- Duże nadzieje pokładamy w tym zawodniku. Znamy jego wartość, choć nie widziałem go na żywo, bo nie było okazji - mówił z kolei w piątek na konferencji prasowej Czesław Michniewicz.



Yaxshiboyev przez połowę poprzedniego roku grał w Szachtiorze Soligorsk, natomiast wcześniej reprezentował barwy innego białoruskiego klubu - Energetiku-BGU Mińsk. Łącznie w sezonie 2019/20 rozegrał 27 meczów, w których strzelił 16 goli. Napastnik był do wspomnianych wcześniej drużyn wypożyczany z rodzimego Pakthatoru Taszkient, gdzie gra obecnie.



W 2018 roku Yaxshiboyev zadebiutował w reprezentacji swojego kraju, notując w niej do tej pory trzy spotkania. Ponadto napastnik jest wielokrotnym reprezentantem kadr młodzieżowych Uzbekistanu (23 spotkania / 10 goli).