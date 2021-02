Trener Dynama potwierdza wypożyczenie Szabanowa i Rusina

Sobota, 13 lutego 2021 r. 22:10 Woytek, źródło: sport.ua

- Artem Szabanow stracił sporo z powodu kontuzji i operacji. Ciężko mu było wejść w rytm meczowy. W tym wieku musi grać, więc kiedy pojawiła się oferta z Legii, obiecałem mu, że pozwolę mu wyjechać do Warszawy. Zagrał dobrze w sparingu z Legią na obozie przygotowawczym i prawdopodobnie tam został zauważony - powiedział Mircea Lucescu, szkoleniowiec Dynama Kijów po ligowym meczu.



- Nie ma jednak mowy o tym, że opuści klub na stałe. Będzie wypożyczony na trzy miesiące - dodał Rumun.



Te słowa sugerują, że warszawski klub może nie mieć opcji pierwokupu Szabanowa, a wydaje się, że jest to warunek konieczny, by transfer doszedł do skutku. Szabanow ma kontrakt z Dynamem do końca grudnia 2021 roku.



Drugim zawodnikiem Dynama, którego chętnie u siebie widziałaby Legia jest Nazarij Rusin. 22-letni napastnik w tym sezonie wystąpił tylko w jednym meczu na wypożyczeniu w Zorii Ługańsk. Kilka tygodni stracił z powodu złamania obojczyka.



- Rusin? Legia to jakościowy, europejski zespół, walczący o mistrzostwo. Chcą zobaczyć, jak się Rusin poradzi w ich zespole. On musi zmienić otoczenie, aby poczuć europejski poziom. To tylko mu wyjdzie na dobrze, tak samo jak wielu młodym i obiecującym zawodnikom z naszej kadry, którzy muszą zrobić krok do przodu w seniorski futbol - powiedział Lucescu.