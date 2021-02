Młodzież: Mecze sobotnie

Sobota, 13 lutego 2021 r. 21:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 8-1 IV-ligową Stal Głowno, a hat-trickiem popisał się Kiedrowicz. W meczu drużyn U17 Legia pokonała 4-2 Wartę Poznań, a w pojedynku drużyn o rok młodszych legioniści pokazali świetną dyspozycję w ofensywie wygrywając z poznaniakami 10-3. Legia U15 wygrała 4-1 z FASE Szczecin, z kolei zawodnicy o rok młodsi ulegli szczecinianom 0-3. W meczu Legii z FASE w kategorii U13 legioniści zaprezentowali się z niezłej strony w meczu trzymającym w emocjach do ostatnich chwil.



Legia U18 8-1 (5-1) Stal Głowno (IV liga)

Gole:

0-1 8 min. (rzut wolny)

1-1 15 min. Dawid Kiedrowicz (as. Ivan Vidošević)

2-1 20 min. Kajetan Staniszewski (as. Łukasz Rytelewski)

3-1 27 min. Kajetan Staniszwski (as. Hubert Derlatka)

4-1 37 min. Dawid Kiedrowicz (as. Ivan Vidošević)

5-1 43 min. Dawid Kiedrowicz (as. Miłosz Pacek)

6-1 71 min. Bartosz Wicenciak (as. Ivan Vidošević)

7-1 82 min. Ivan Vidošević (as. Damian Urban)

8-1 85 min. Jordan Majchrzak b.a.



Legia: Maciej Kikolski [04](46' Jakub Murawski [05]) - Hubert Derlatka, Marcel Myszka, Damian Urban, Miłosz Pacek (46' Szymon Bednarz) - Bartosz Ślendak (46' Jerzy Munik), Łukasz Rytelewski, Ignacy Dawid - Dawid Kiedrowicz [04] (46' Bartosz Wicenciak), Kajetan Staniszewski (46' Jordan Majchrzak [04]), Ivan Vidošević

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U17 4-2 (1-2) Warta Poznań U17

Gole:

1-0 22 min. Maksymilian Stangret (z karnego)

1-1 33 min. Jakub Juchacz

1-2 45 min. Adam Wieczorek

2-2 54 min. Marcel Ruszel b.a.

3-2 65 min. Igor Strzałek (as. Wiktor Puciłowski)

4-2 74 min. Marcel Krajewski (as. Marcel Ruszel)



Strzały (celne) [60-90']: Legia 11 (4) - Warta 1 (0)



Legia: Jan Sobczuk [05] - Patryk Winiarski, Bartosz Krasuski [05], Tomasz Okulicki, Jakub Rutkowski - Bartosz Mikołajczyk [05] (46' Kacper Knera), Marcel Ruszel, Szymon Grączewski [05] (46' Igor Strzałek) - Marcel Krajewski, Maksymilian Stangret [05] (46' Wiktor Puciłowski [05]), Bartosz Dziemidowicz (52' Maddox Sobociński)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Drużyna z Poznania postawiła wysoko poprzeczkę legionistom. Pierwsza połowa była bardzo intensywna i zakończyła się golem dającym prowadzenie Warcie. Po przerwie legioniści stopniowo przejmowali coraz bardziej inicjatywę, stwarzając sobie przy tym kilka doskonałych okazji. Trzy z nich zamienili na gole, wygrywając ostatecznie 4-2.



Legia U16 10-3 (3-1) Warta Poznań U16 (2005)

Gole:

0-1 4 min. Jakub Zimny

1-1 6 min. Tomasz Rojkowski b.a.

2-1 15 min. Igor Szostek (as. Maciej Bochniak)

3-1 28 min. Filip Borowski (as. Tomasz Rojkowski)

4-1 42 min. Tomasz Rojkowski b.a.

4-2 48 min. Filip Pinkowski

4-3 49 min. Kacper Pytlik

5-3 51 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

6-3 57 min. Szymon Siodłowski (as. Oskar Lachowicz)

7-3 60 min. Oskar Lachowicz (as. Maciej Bochniak)

8-3 65 min. Szymon Siodłowski (as. Tomasz Rojkowski)

9-3 80 min. Oskar Lachowicz (as. Filip Borowski)

10-3 82 min. Lucio Ceci (as. Filip Borowski)



Strzały (celne): Legia 35 (22) - Warta 10 (6)



Legia: Antoni Wodzicki (Hubert Nowak [06] ng) - Franciszek Saganowski [06], Kajetan Pysz [06], Igor Szostek (46' Lucio Ceci), Kacper Stankiewicz - Filip Borowski, Benedykt Piotrowski (56' Roman Żuk [06], 72' Igor Szostek), Filip Rejczyk [06](46' Oskar Lachowicz), Roman Żuk (46' Szymon Siodłowski), Maciej Bochniak (62' Benedykt Piotrowski), Tomasz Rojkowski [06]

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U15 4-1 FASE Szczecin U15

Gole:

0-1 11 min.

1-1 24 min. Oliwier Olewiński (głową, as. Piotr Zeliński z rogu)

2-1 47 min. Przemysław Mizera (b.a., dobitka)

3-1 52 min. Przemysław Mizera (as. gr. testowany)

4-1 63 min. Fryderyk Misztal b.a.



Strzały (celne): Legia 22 (12) - FASE 7 (2)



W 4 min. Legia nie wykorzystała rzutu karnego - bramkarz obronił



Legia: Michał Malinowski (41' Miłosz Kaniasty) - Oliwier Olewiński, Maciej Złotkowski (51' Jakub Nędzyński), Rafał Boczoń, Jakub Grzeszczak - gr. testowany, Fryderyk Misztal (46' Maciej Saletra), Kacper Bogusiewicz, Piotr Zieliński (60' Fryderyk Misztal), Jakub Kowalski (51' Adam Bąkiewicz), Przemysław Mizera (70' Jakub Kowalski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 0-3 FASE Szczecin U14

Gole:

0-1 12 min. Maksymilian Baran

0-2 84 min. Sebastian Chuchnowski

0-3 89 min. Kacper Maczuski



Strzały (celne): Legia 14 (6) - FASE 21 (14)



W 41 min. Legia nie wykorzystała rzutu karnego - bramkarz obronił



Legia: Dawid Ostrowski - Mateusz Różański, Antoni Wasiak-Libiszowski, Mikołaj Kotarba, Dawid Foks, Alex Cetnar, Aleksander Iwańczyk, Kuba Solecki, Igor Busz, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Kuba Nawrocki, Maciej Jaroszewski, Sebastian Baranowski, Leon Falecki, Michał Reterski, Michał Korba, Aleks Płoszka

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 - FASE Szczecin U13



Strzały (celne): Legia 26 (13) - FASE 5 (1)



Legia: gr. testowany, Marcel Grzejda, Bartłomiej Leszczyński, Jan Rodak [09], Maksymilian Dołowy, Filip Nieckarz, Daniel Foks, Marcel Kiełbasiński (Kpt), Mikołaj Jasiński, Pascal Mozie, Artur Sikorski, Daniel Wyrozumski, gr. testowany, Maciej Chojnowski, Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski. Drużynę w dniu dzisiejszym poprowadzili: Mateusz Ludwiniak i Mateusz Majewski