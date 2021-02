Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - Legia?

Niedziela, 14 lutego 2021 r. 12:41 Woytek

We niedzielę o godzinie 17:30 Legia Warszawa na murawę stadionu miejskiego w Białymstoku, by rozegrać mecz 17. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności, ale będzie można obejrzeć je w telewizji.



Bezpośrednią transmisję przeprowadzi stacja Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra HD.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.