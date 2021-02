Szabanow na testach medycznych

Środkowy obrońca wicemistrza Ukrainy Dynama Kijów Artem Szabanow po testach medycznych zaplanowanych w poniedziałek i wtorek może zostać zawodnikiem Legii Warszawa. W niedzielę popołudniu Szabanow wylądował w Warszawie. 28-letni lewonożny stoper jest wychowankiem Dynama Kijów. W barwach jednego z ukraińskich hegemonów wystąpił w ponad 50 meczach, również na poziomie Ligi Mistrzów (w tegorocznej edycji zagrał w meczu z FC Barceloną, zbierając pozytywne recenzje) i Ligi Europy UEFA, oraz zdobył Puchar kraju w sezonie 2019/2020. W 2017 roku zadebiutował w reprezentacji, w której rozegrał dwa mecze. Na poziomie ukraińskiej ekstraklasy mający dobre warunki fizyczne (189 cm) obrońca rozegrał 143 spotkania. Jeszcze jako nastolatek trafił z akademii Dynama do Arsenału Kijów, w którym wieku 20 lat zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Następnie był zawodnikiem kolejno Wołynia Łuck, Stali Kamieńskie i Olimpiku Donieck, by w 2018 roku ponownie trafić do 15-krotnego mistrza Ukrainy.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Jestem jak najbardziej na tak, jeśli to jest opcja docelowa. Jeśli jest to jednak tylko 3 miesiące to sensu w tym brak... odpowiedz

Ygrek - 1 godzinę temu, *.236.160 Zaraz beda komentarze typu upa upa k.... kupa, itp hahaha odpowiedz

Pójde boso - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Jestem za tym transferem ale wypożyczyć z opcją pierwokupu jesli tylko 3 miesięczne wypożyczenie , to powiem ze prezes i dyrektor sportowy to miękiszony. odpowiedz

Grodzisk Maz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brać ale tylko z opcją pierwokupu

na trzy miechy raczej żeby tylko na siłę wymęczyć mistrza a potem co ? znowu szukamy ? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl NA pewno się przyda jego obecność. Chociażby po to by nasza 3-ka stoperów poczuła "oddech na plecach" konkurencji. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.