W niedzielnym meczu z Jagiellonią nie zagra Artur Boruc. Bramkarz Legii pojechał do Białegostoku, ale po obiedzie zgłosił uraz. - Coś mu przeskoczyło w plecach, więc nie chcemy ryzykować i dokonaliśmy zmiany. W poniedziałek będziemy wiedzieli więcej - powiedział Czesław Michniewicz. na antenie Canal+.

Tym - 9 minut temu, *.net.pl Nie wiem czemu nie stawiają na cierzniaka , czym on zasłuży by być zawsze rezerwowym chcą na siłę młodego wypromować i sprzedać i tyle w temacie odpowiedz

Obcy - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Noc musiała być wesoła. Tam mają te lokalne specjały. odpowiedz

PanTrener - 18 minut temu, *.mm.pl no i gdzie cierzniak bo mamy jakiegos pajaca w bramce niegodnego Legii, jak takie beda zmiany to legia przerznie mistrzostwo ze słabą pogonia, Michniewicz dupa nie trener, mlodemu to mozna dac grac przy 3:0, bo i tak 5 zmian mozna robic odpowiedz

Vuko - 19 minut temu, *.tpnet.pl Kaca ma i tyle odpowiedz

Grzegorz - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Starość odpowiedz

Osa - 44 minuty temu, *.124.248 To co robił ze mu przeskoczyło

Za dużo zjadł łyżką za szybko machał

Czy za dużo popił kompotu .. odpowiedz

