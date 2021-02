Zapasy

Magomadov wygrał PP w Radomiu, Krajewski na campie na Węgrzech

Poniedziałek, 15 lutego 2021 r. 08:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Radomiu odbyły się zawody Pucharu Polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym, w których nie brała udziału czołowa dziesiątka, która poleciała do Budapesztu. Dzięki temu w zawodach wyższe lokaty zajęli młodzieżowcy. Zapaśnik Legii, Abdul Rokhman Magamadov, wygrał w kategorii wagowej do 55 kilogramów. Drugi z legionistów, Salman Khucheev był piąty w kat. -63kg.



Z kolei Rafał Krajewski, który wraz z trenerem kadry, Włodzimierzem Zawadzkim udał się na Węgry, zajął piąte miejsce w międzynarodowym turnieju w kat. -130 kg. Krajewski wraz z pozostałymi dziewięcioma kadrowiczami, ćwiczyć będzie jeszcze przez kilka dni podczas campu na Węgrzech, następnie przygotowywać się będzie w Cetniewie i Spale, do zawodów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które będą miały miejsce już za kilka tygodni.