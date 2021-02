20-21.02: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę piłkarze Legii podejmować będą przy Łazienkowskiej zespół Wisły Płock - początek spotkania o godzinie 15:00. W ten weekend pauzują nasi koszykarze (przerwa reprezentacyjna) i siatkarze. W niedzielę z kolei wyjazdowy mecz w Pile rozegrają nasi futsaliści, którzy są liderem rozgrywek I ligi. III-ligowe rezerwy Legii zagrają kolejną grę kontrolną w Legia Training Center przed rundą wiosenną. Rozkład jazdy: 20.02 g. 15:00 Legia Warszawa - Wisła Płock 20.02 g. 16:00 Legia II Warszawa - Tur Bielsk Podlaski [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 20.02 g. 21:00 Fortuna Sittard - FC Den Haag 21.02 g. 1x:00 Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki (sparing) [LTC] 21.02 g. 17:00 Best Drive Piła - Legia Warszawa [futsal, ul. Żeromskiego 90] Młodzież: 20.02 g. 12:00 Legia Warszawa U-17 - MKS Ochota U-17 [kosz, ul. Andriollego 1] 20.02 g. 12:00 Legia U18 - Znicz II Pruszków [LTC 7] 20.02 g. 12:15 Gim 92 Ursynów U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Koncertowa 4] 20.02 g. 14:00 Legia U17 - AP Reissa U17 [LTC 7] 20.02 g. 16:00 Legia U15 - AP Reissa U15 [LTC 7] 20.02 g. 18:00 Legia U16 - AP Reissa U16 [LTC 7] 21.02 g. 12:00 Legia U13 - Lechia Gdańsk U13 [ul. Łazienkowska 3] 21.02 g. 13:00 Legia U14 - Jagiellonia Białystok 07 [LTC 7] 21.02 g. 14:00 Legia U12 - Lechia Gdańsk U12 [ul. Łazienkowska 3] 21.02 g. 16:00 Legia U11 - Raków Częstochowa U11 [ul. Łazienkowska 3] 21.02 g. 16:00 Legia U10 - Raków Częstochowa U10 [ul. Łazienkowska 3]

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Fortuna S. 2-2 FC Den Haag. odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA 3-1 Wisla P. ! "L" !!! odpowiedz

