Futsal

KS Futsal Piła 8-3 Legia Warszawa

Niedziela, 21 lutego 2021 r. 18:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 20. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z KS Futsal Piła 3-8. Pierwsza bramka padła w 17. minucie spotkania po uderzeniu Mariusza Milewskiego. 40 sekund przed zejściem do szatni Wojciech Węgrzyn doprowadził do wyrównania. W drugiej części spotkania legioniści ryzykowali, grając niemal przez cały czas z wycofanym bramkarzem. Niestety, nadziewali się na kontry, a dodatkowo świetnie w bramce spisywał się Wojciech Juma. Wprawdzie Legia mocno przeważała w tym spotkaniu jeśli chodzi o ofensywę, liczbę i jakość skonstruowanych akcji, ale bardzo słabo spisywała się w obronie, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. Po tej kolejce stołeczny zespół spadnie na 3. miejsce w tabeli grupy północnej.



Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają 7 marca o godzinie 14:00. Mecz z We-Met Futsal Club Kamienica Królewska odbędzie się w hali OSiR Włochy.



I liga: KS Futsal Piła 8-3 (1-1) Legia Warszawa

0-1 - 17:00 Mariusz Milewski (as. Gliński)

1-1 - 19:20 Wojciech Węgrzyn

2-1 - 24:56 Adrian Kaczorowski

3-1 - 26:23 Piotr Przygocki (as. Kaczorowski)

3-2 - 28:36 Bartłomiej Świniarski

4-2 - 28:53 Radosław Góźdź

4-3 - 32:42 Paweł Tarnowski

5-3 - 33:32 Zbigniew Barańczyk

6-3 - 36:42 Paweł Tarnowski (sam.)

7-3 - 39:11 Wojciech Węgrzyn (as. Skwarek)

8-3 - 39:54 Wojciech Węgrzyn



Legia: 88. Adam Świątkowski - 19. Adam Grzyb, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski (k)

Rezerwa: 16. Tomasz Warszawski (br), 95. Paweł Wysocki (br), 8. Mateusz Gliński, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 21. Grzegorz Och, 27. Konrad Rusiecki

trener: Paweł Juchniewicz, as. Mariusz Milewski



Piła: 9. Wojciech Juma, 8. Cezary Knapiński, 10. Jakub Skwarek, 19. Wojciech Węgrzyn, 45. Radosław Góźdź

Rezerwa: 1. Mateusz Jankowski (br), 20. Kacper Wojakiewicz (br), 6. Piotr Przygocki, 9. Miłosz Wylegała, 12. Piotr Papierowski, 13. Kacper Kosmowski, 14. Mikołaj Michałek, 27. Zbigniew Barańczyk, 33. Adrian Kaczorowski

trener: Maciej Konert



Żółte kartki: Góźdź - Tarnowski, Olczak



Mecz bez udziału publiności.



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal