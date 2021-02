Portugalczyk Luis Rocha jest bliski transferu z Legii Warszawa do Cracovii. Jego kontrakt z Legią obowiązuje do końca tego sezonu, ale od początku roku Portugalczyk trenuje jedynie z rezerwami i miał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

obiektywny - 4 minuty temu, *.orange.pl Obawiam się, że w Krakowie odżyje.... odpowiedz

ŻEGNAJ LEGENDO - 38 minut temu, *.t-mobile.pl NA ZWSZE W NASZYCH SERCACH, ZAPISAŁ SIĘ ZŁOTYMI ZGŁOSKAMI W NAJNOWSZEJ HISTORII NASZEGO KLUBU, WSPÓŁCZESNY DEYNA, BRYCHCZY I DZIEKANOWSKI W JEDNYM, PRZEGLĄD POLA GODNY NAJWIĘKSZYCH PIŁKARSKICH MISTRZÓW, WYDOLNOSC MARATOŃCZYKA, FINEZYJNA LEWA NOGA I ODBIÓR PIŁKI NICZYM U NAJWIEKSZYCH PIŁKARSKICH PROFESORÓW TEGO GLOBU, DŁUGO TA RANA BĘDZIE SIĘ ZABLIŹNIAĆ ALE ŻYCZYMY POWODZENIA, LUIS ROCHA WIELKI LEGIONISTA NA ZAWSZE!



P.S. NA NAJBLIŻSZYM MECZU Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI MA ZADEBIUTOWAĆ SEKTORÓWKA NA CAŁĄ ŻYLETĘ Z PODOBIZNĄ NASZEJ BYŁEJ LEGENDY, PEWNE INFO OD ŻRÓDŁA. odpowiedz

Ryś - 13 minut temu, *.tpnet.pl @ŻEGNAJ LEGENDO:



Oplułeś się kasztanie odpowiedz

Hiszpan Junior - 56 minut temu, *.telnaptelecom.pl Powodzenia i bez widzenia mam nadzieje że tu się już nigdy nie pojawi odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 56 minut temu, *.orange.pl Przynajmniej kasa na czas, nawet mniejsza odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jakiś czas temu nasz ówczesny trenejro postanowił grać na 3 obrońców - wtedy bez żalu oddaliśmy Brozia... po jakimś czasie okazało się, że nie mamy porządnego prawego obrońcy...



Historia lubi się powtarzać? odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl zapomniałem o Nim, to jest miara jakości naszych obecnych grajków, zbyt kiepski na nasz skład, może grać w lidze, w dość bogatym klubie, powodzenia życzę , no bo jednak nasz grajek... odpowiedz

Piasek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Chyba się rozpłaczę odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mimo wszystko przy obecnej kadrze Legii mógłby się w tej rundzie przydać. Powinien zostać do końca kontraktu, bo i tak nic za niego Mioduski nie ogarnie. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na dobrych Portugalczyków to nas nie stać. Agra,Rocha to trzeci sort piłkarzy z tamtego kraju. Cudów po nim nie można się spodziewać. odpowiedz

Roen - 48 minut temu, *.chello.pl @Obcy: Agra gra w pierwszym składzie sredniaka ligi portugalskiej. Strzelił już 3 gole. Był wybierany do jedenastki kolejki. Słusznie lub nie u nas nie dostał prawdziwej szansy. odpowiedz

markus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na LEGIE PANA prezesa za drogi I tniemy koszty odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ch... z nim! Słaby jest. odpowiedz

zorientowany - 1 godzinę temu, *.114.156 Dobry przegląd pola, niezłe uderzenie z dystansu i wrzutka ze skrzydła, dobry drybler. Kolejny błąd Miodulskiego. odpowiedz

Borubarek - 34 minuty temu, *.245.13 @zorientowany: Dobrze się czujesz? Czy leki przedawkowałeś. odpowiedz

Juno - 24 minuty temu, *.chello.pl @zorientowany: hahahahaha odpowiedz

Beka z Probierza - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hehe, brakujący jedenasty zagraniczny piłkarz. Teraz już mogą grać bez żadnego Polaka. :) A nie, musi być jeden młodzieżowiec... odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda, że go tak załatwili. Nie grał źle. Powodzenia odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.aster.pl Mi jest go szkoda. Będziemy jeszcze za nim płakać, bo jak będzie regularnie dostawał szanse to lepszy od Hlouska będzie.

Ma przegląd pola, wydolność i dobry strzał. Na naszą ekrtaklapę aż za dużo ;-) odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Transfer obcokrajowca do Cracovii nie dziwi. odpowiedz

Michal - 2 godziny temu, *.201.246 Ciągle jeszcze młody, całkiem zdolny i w dodatku od kilku lat w Polsce, więc prawie Polak. Idealnie wpisuje się w filozofię budowania drużyny M. Probierza. Powodzenia odpowiedz

Nieznany2517 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie zasłużył na takie traktowanie w końcówce sezonu grał bardzo dobrze . Narzekamy ze mamy krótką ławkę rezerwowych a robimy wyprzedaż jak by to byl sklep a nie klub. I ściągamy Uzbeka jeszcze kogos z Honduradu lub z Haiti brakuje. odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niech idzie i to szybko szrot od Pinto. Na Legie jest za słaby odpowiedz

Milan - 2 godziny temu, *.chello.pl @Marcin: Na Legię Miduskiego za dobry i za drogi odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Milan: Rocha powinien odejść latem zeszłego roku. żaden grajek odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.