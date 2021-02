Yaxshiboyev trenował, Szabanow obserwował

We wtorkowe popołudnie piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do sobotniego meczu z Wisłą Płock. Po raz pierwszy z całą drużyną trenował Jasur Yaxshiboyev . Trener Czesław Michniewicz przedstawił nowego zawodnika pozostałym piłkarzom i podpowiedział, którzy mogą mu pomóc w aklimatyzacji dzięki znajomości języka rosyjskiego. Na boisku przykrytym balonem w Legia Training Center pojawił się także Artem Szabanow . Ukrainiec w poniedziałek i wtorek przechodził testy medyczne. Jeszcze dziś powinien zostać oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Legii. W treningu nie wzięli udziału Tomas Pekhart , Artur Boruc i Mateusz Cholewiak . Obecny był natomiast Mateusz Hołownia , który w ostatnich dniach chorował i opuścił mecz w Białymstoku. Indywidualnie ćwiczyli natomiast Ariel Mosór i Marko Vesović . Ten drugi coraz bardziej zwiększa obciążenia i więcej ćwiczeń wykonuje z drużyną. W zajęciach uczestniczyło trzech zawodników z drużyny CLJ ( Kajetan Staniszewski , Jerzy Munik i Ivan Vidošević ), którzy pomagali w zrealizowaniu założeń treningowych przygotowanych dla obrońców pierwszego składu. Na drugiej połowie boiska Przemysław Małecki pracował z ofensywnymi zawodnikami nad wykańczaniem akcji. Legioniści oddali dużo strzałów z różnych pozycji, ale skuteczność nie była imponująca. Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka Artem Szabanow - fot. Woytek / Legionisci.com

Kibolek - 26 minut temu, *.vodafone-ip.de MIODUSKI OSZUŚCIE GOŁODUPCU JAK TAM TRANSFER GROSICKIEGO , TAK SAMO JAK SALOMONA . KOMPROMITACJA odpowiedz

riccardo - 1 godzinę temu, *.chello.pl pozbyć się jeszcze Jędrzejczyka ,z nim Legia traci za dużo bramek już nie nadąża fauluje , odpowiedz

ben - 40 minut temu, *.inetia.pl @riccardo: to ikona klubu i gra prawie za darmo. odpowiedz

Kibic Dynama - 2 godziny temu, *.centertel.pl Witam, chciałem napisać kilka słów nt. Artema. Dużo kibiców DK nie rozumiało dlaczego został wypożyczony skoro sami mamy problemy w obronie, a on ma naprawdę ogromne doświadczenie, w m.in. w LE, ale Lucescu nie widzi go w składzie. Generalnie to sumienny piłkarz. Nigdy nie kiwa się w swoim polu karnym, w chwilach niebezpieczenstw obok własnej bramki gra prosto, pewnie ale bez ryzyka czyli wywala piłkę na aut. Zrównoważony. Dobrze gra głową. odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kto w drużynie zna rosyjski? Przyznać się! odpowiedz

BIE(L) ANY - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Pacz: Zapewne Jędza. odpowiedz

Juno - 46 minut temu, *.chello.pl @Pacz: Chyba Gwilia. odpowiedz

Orbit - 2 godziny temu, *.vectranet.pl U drugiego mina z cyklu : gdzie ja trafiłem ???? odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Żeby tylko Czesio nie kombinował z pozycją dla Yaxshiboyeva.Niech gra w ataku strzela dużo goli.Potrzebujemy drugiego napastnika.

Choć wcale mnie nie zdziwi jak Mioduski po sezonie sprzeda Pekharta. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de @Darek : Pekhart ma już 31 lat.

Nie znajdą kupca, który wyłoży godziwe pieniądze.

No chyba że kierunek bliski wschód... odpowiedz

AA - 3 godziny temu, *.virginm.net Ale te 3 miesęczne wypożyczenie to jakiś totalny absurd odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.244.210 @AA: Dokładnie. Gość pewnie się zastanawia, czy w ogóle się rozpakowywać ;-) odpowiedz

as - 1 godzinę temu, *.net.pl @AA: No co Ty te 3 miesiące bez Wieteski jak się zapowiada solidnego zawodnika może dać mistrzostwo przecież Wietes w każdym meczu robi babola. odpowiedz

xxx - 3 godziny temu, *.chello.pl Artem z miną "Cur_fa gdzie ja trafiłem?" odpowiedz

XD - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Sedes Miodulskiego, Ogarnij łeb trollu zasrany, sam prosto chodzic nie potrafisz wiec nie oceniaj zawodnika po jednym zdjeciu. odpowiedz

Kibolek - 22 minuty temu, *.vodafone-ip.de @XD: a ty trollu mioduskiego naucz się czytać że zrozumieniem bo gość nie ocenia piłkarza tylko klub do którego trafił piłkarz. odpowiedz

Sedes Miodulskiego - 4 godziny temu, *.114.156 Widać na zdjęciach że to korniszon, zero techniki i gibkosci. odpowiedz

ajg - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sedes Miodulskiego: na zdjęciach to widać?

Na twoim widać,że jesteś kretynem! odpowiedz

Kapitan Berbeluch - 4 godziny temu, *.131.9 @Sedes Miodulskiego: potwierdzam, jak kłoda drewna. Szykuje się drugi Kucharczyk. odpowiedz

Pyzdra - 1 godzinę temu, *.245.11 Szrociwo pierwszej klasy. odpowiedz

