Artem Szabanow wypożyczony do Legii

Artem Szabanow został piłkarzem Legii Warszawa. Ukrainiec został wypożyczony do końca sezonu z Dynama Kijów. W Legii będzie występował w koszulce z numerem 13. W umowie nie została zapisana klauzula pierwokupu, więc jeżeli zawodnik spełni pokładane w nim oczekiwania, to w czerwcu klub z Łazienkowskiej będzie musiał negocjować z zawodnikiem, bo w grudniu kończy mu się kontrakt z Dynamem. 28-letni lewonożny stoper jest wychowankiem Dynama Kijów. W barwach jednego z ukraińskich hegemonów wystąpił w ponad 50 meczach, również na poziomie Ligi Mistrzów i Ligi Europy oraz zdobył Puchar kraju w sezonie 2019/2020. W 2017 roku zadebiutował w reprezentacji, w której rozegrał dwa mecze. Na poziomie ukraińskiej ekstraklasy mający dobre warunki fizyczne (189 cm) obrońca rozegrał 143 spotkania. Jeszcze jako nastolatek trafił z akademii Dynama do Arsenału Kijów, w którym wieku 20 lat zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Następnie był zawodnikiem kolejno Wołynia Łuck, Stali Kamieńskie i Olimpiku Donieck, by w 2018 roku ponownie trafić do 15-krotnego mistrza Ukrainy. W obecnym sezonie nie pograł zbyt dużo. Na koncie ma jeden mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Barcelonie oraz jedno spotkanie ligowe z Szachtarem Donieck. Poza tym najczęściej nie było go w kadrze meczowej z powodu urazów lub siedział na ławce rezerwowych. W sezonie 2019/20 był podstawowym środkowym obrońcą Dynama, rozegrał 35 spotkań i zdobył trzy gole. W sezonie 2018/19 22 razy pojawił się na boisku. fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com - Legii bardzo zależało, żeby mnie pozyskać. O zainteresowaniu wiedziałem już podczas zgrupowania w Dubaju. Kiedy pojawiła się konkretna oferta, wszystko wydarzyło się w trzy dni. To mój pierwszy klub za granicą, będę przyzwyczajał się do otoczenia, ale już teraz jestem gotowy do gry na 100 procent - mówi Szabanow na łamach oficjalnej strony klubu. W środę Ukrainiec po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami. Więcej informacji znajdziecie tutaj

Kieł - 41 minut temu, *.play-internet.pl Podobno Legia interesuje się jeszcze dwoma gostkami ze wschodu. To Ruslan Chujovogotujev, 28 letni, lewy pomocnik FC Banhkrut Kaumucja, a drugi to 20 letni, defensywny pomocnik Dymytryij Kostkokulyeyev z rezerw Metalurga Suha Kupa. W grę również ma wchodzić wypożyczenie do końca roku. Ten pierwszy to grabarz z zawodu, więc może dorobić po treningach i nie trzeba będzie jemu płacić pełnej pensji. Drugi był u siebie odpowiedzialny też za malowanie linii więc również się przyda. Niestety nie będzie prawa pierwokupu w umowie. odpowiedz

Jack(L) - 20 sekund temu, *.cyfrowypolsat.pl @Kieł: Długo myślałeś nad tym wpisem??? Bo jak to czytam to jest mi Ciebie żal.Los cię mocno skrzywdził. odpowiedz

Rambo - 41 minut temu, *.centertel.pl Dajmy chłopakowi pograć. Gorszy od Wieteski nie będzie. 143 mecze na poziomie ekstraklasy na Ukrainie, 2 mecze w reprezentacji, nie pękł przeciwko Barcelonie czy Szakchtarowi, więc na poziomie, na którym większość zawodników obecnego składu nawet minuty nie zagrało. A po sezonie jeśli się sprawdzi to już można go podpisać od 2022, a wiemy, że w takich przypadkach poprzedni klub oddaje zawodnika od razu żeby cokolwiek zarobić. Oby się sprawdził, bo poziom naszych obecnych nominalnych stoperów... szkoda gadać. odpowiedz

tekken (L) - 46 minut temu, *.chello.pl Powodzenia:). Wysoki środkowy obrońca z ograniem w pucharach. Popieram. odpowiedz

Niema co się spodziewać Hitowych transferów do Legii - 1 godzinę temu, *.com.pl Transfery jak na Mistrza Polski przystało . Ale co się dziwić jak w klubowej kasie ciemność to niema co się spodziewać transferów na poziomie OFOE , które by tą naszą mega ligę powalały na łopatki . odpowiedz

Maly_lc - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Po co ? K.u...wa po co ? Zarzad WON ! Z PREZESEM NA CZELE ! odpowiedz

SI(L)NA (L)EGIA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To zwykły odpad. W dodatku z Ukrainy. Mioduski szkoda mi na ciebie śliny odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @SI(L)NA (L)EGIA: Wracaj do siebie. odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.orange.pl @SI(L)NA (L)EGIA: to się nie śliń super znawco odpowiedz

Muchito - 2 godziny temu, *.mm.pl Co wy, nigdy nie graliście w menadżera ? Skoro kończy mu się kontrakt z końcem 2021 to już na pół roku przed końcem będzie można go kontraktować od 2022 r

A do tego czasu można go ponownie wypożyczyc albo kupić od Dynama żeby już mógł grać od lipca br. bez konieczności czekania na 2022 r odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze że wypożyczają a nie kontraktują odpady na 3lata. Skauting leży w gruzach i lepiej żeby nie brali na dłuższy kontrakt,bo znając życie i tak sprowadzą drewno i weź tu płać gościowi kasę za grę w Legii II.A w tym wariancie jak się nie sprawdzi kopacz to oddajemy z końcem roku,jak kluczyki do samochodu w wynajmie krótkoterminowym. odpowiedz

Ona - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Się wszyscy podniecają tym wypożyczeniem, jakby to miał Ronaldo grać odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Bez wykrzyknika? Każdy transfer Redakcja kończyła wykrzyknikiem. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @ding:

Może to ze względu na narodowość.....juz nie mogę się doczekać reakcji trybuny północnej na strzelenie gola przez tego zawodnika. odpowiedz

Luke - 5 godzin temu, *.centertel.pl Bez sensu , tylko wypożyczenie odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.t-ipconnect.de Witam i powodzenia.

Kilka prostych rad jak być najlepszym stoperem w Legii.

Nie podawać nie atakowanym przez nikogo do rywala(Jedrzejczyk ze Śląskiem).Nie walić przeciwnika z łokci.Nie robić bezsenownych karnych(czytaj nie grać u bukmacherów,Stal Mielec).Nie uciekać do szatni po przegranych meczach i nie wypychać młodych do mediów po porażkach.Nie robić z siebie błazna po wygranych i na treningach.To odnośnie jednego z naszych stoperów,kapitana.

Jest jeszcze drugi as co nieatakowany podaje do rywali.Przykład z niedawanego meczu z łks-em.Jak podaje do bramkarza to za lekko(jagiellonia).Jak wyprowadza akcje to gubi piłkę.I jeszcze samobuja potrafi przypakować.



W skrócie nie popełniać błędów na poziomie juniorów i już będzie Pan najlepszym ze stoperów. odpowiedz

Dziad kudłaty - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Darek : w sedno ,ironicznie i prawdziwie ... odpowiedz

ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Darek : nic dodać, nic ująć odpowiedz

Trener Vuko - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Czy mamy opcje pierwokupu? Jeśli nie to jesteśmy... żenujący... odpowiedz

zimmi85 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Trener Vuko :

z tego co gdzieś wcześniej widziałem, to będziemy musieli Go oddać po upływie wypożyczenia odpowiedz

kot - 5 godzin temu, *.chello.pl @Trener Vuko : ale on ma z Dynamem kontrakt tylko do stycznia czy lutego 2022. Czyli raczej go sprzedadza jak sie sprawdzi. a jak nie to poczekamy 1/2 roku odpowiedz

Y13 - 4 godziny temu, *.centertel.pl @kot: dokładnie jak się sprawdzi to kupimy a jak nie to po co on nam?? odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.com.pl @kot: jak się nie czyta artykułów do końca, to się pisze bzdury. Jest napisane że kontrakt ma do grudnia tego roku. odpowiedz

Czytaj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @L: ale nie u nas odpowiedz

Pepcio - 6 godzin temu, *.net.pl Oby na placu za Wieteske.Mimo że jego klopsy gwarantują w kazdym meczu emocje odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.chello.pl @Pepcio: Artur " Krzywousty Łokietek" Jędrzejczyk też mógłby odpocząć... odpowiedz

Juno - 1 godzinę temu, *.chello.pl @SEBO(L): Jędrzejczyk, jak ktoś tu wcześniej napisał to ikona klubu i gra prawie za darmo;-))))))) odpowiedz

