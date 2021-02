Złotek sędzią meczu z Wisłą Płock

Mariusz Złotek został wyznaczony do sędziowania meczu 18. kolejki Ekstraklasy Legią Warszawa i Wisłą Płock. W obecnym sezonie arbiter ze Stalowej Woli nie prowadził jeszcze spotkania stołecznego zespołu. Wiśle sędziował raz (0-1 z Górnikiem Zabrze). Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha i Marek Arys, sędzią technicznym będzie Artur Aluszyk, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Arkadiusz Kamil Wójcik. Obsada 18. kolejki Ekstraklasy: Stal Mielec - Cracovia: Sebastian Jarzębak (Bytom) Wisła Kraków - Pogoń Szczecin: Paweł Raczkowski (Warszawa) Legia Warszawa - Wisła Płock: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok: Szymon Marciniak (Płock) Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Lech Poznań - Śląsk Wrocław: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Piast Gliwice - Warta Poznań: Paweł Gil (Lublin)

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mariusz,to ten od Varu w Kielcach?

Tam dwa spalone przy bramkach dla Legii a Mario twierdził że kamery były inaczej ustawione niż w Canal Plus...a na Var spalonego brak...

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Mariusz Złotek ze Stalowej Woli to najlepszy sędzia. Po trybunach Legii krąży nawet takie przysłowie: Pan Złotek nas ozłoci! odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl To ten niewidomy jeszcze "sędziuje" i kaleczy mecze? Ma tam kogoś z rodziny w tym kolegium niby-sędziów? odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.skyware.pl Mariusz z Gorzyc a nie Stalowa Wola. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 Czyli karny dla Wisły hm? :P Mając Jędze na środku to raczej pewniak odpowiedz

