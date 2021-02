18. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (4)

dziad kudłaty - 34 minuty temu, *.net.pl widziano el kapitano w fortunie ;) odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ciekawe czy Jędza z Wietesem znów zagrają u buka... Kurs na Wisłę jest kuszący. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.247.250 7.40 na wygraną Wisły Płock! Czyżby kolejna niespodzianka? odpowiedz

Wolfik - 50 minut temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Nigdy nie grałem w zakładach, chociaż nieraz trafiam wyniki. Natomiast kurs na Wisłę Płock w porównaniu z kursem na Wartę mnie dziwi. Nie rozumiem jak i kto to ustala. Ale - jak już wspomniałem, nie znam się na tym. odpowiedz

