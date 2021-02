18. kolejka Ekstraklasy. Porażka lidera

Komentarze (20)

M3 - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Legio nie strać tej szansy !!! odpowiedz

M15TRZ, M15TRZ LEGIA M15TRZ!!!!!!!!!! - 3 godziny temu, *.chello.pl Pogon przegrywa, wiec jasny rozkład jazdy na jutro:

JAZDA Z KURWAMI!!!!!!!

Slabo ze z baba jaga nie udało się wygrac bo jutro zamiast o lidera byśmy walczyli o to by odskoczyć Pogonii odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Liczę na Podbeskidzie bo mogą dogonić łacha... No i stal ma dalej mecz zaległy... odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl W sobotę gramy o lidera faken. Maciora już w zamrazalniku a druga w lodówce, bedzie się dzialo faken na moim TV LG OLED 85 cali przy kominku na skórzanym fotelu z cekinami faken. odpowiedz

Real Władeczek - 3 godziny temu, *.156.132 @Władeczek: Nie zesraj się podszywańcu odpowiedz

Prawdziwy Władek - 21 minut temu, *.amazonaws.com @Real Władeczek: I nastèpny podszywaniec hehehehehe,a kto przyniesie mi maciore?! odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl Mecz Stali z Cracovią obrazował dobitnie całe "dziadostwo" rodzimej ligi łącznie z "polską myślą szkoleniową". Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego nasza liga zajmuje takie a nie inne miejsce w Europie i dlaczego awans jakiegokolwiek polskiego zespołu to raczej dzieło przypadku niż dobrej gry to polecam obejrzeć ten mecz. O ile ktoś to wytrzyma.... odpowiedz

dziad kudłaty - 13 godzin temu, *.net.pl widziano el kapitano w fortunie ;) odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @dziad kudłaty: Ile płacą za 4 karne? odpowiedz

Felek - 16 godzin temu, *.netfala.pl Ciekawe czy Jędza z Wietesem znów zagrają u buka... Kurs na Wisłę jest kuszący. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 17 godzin temu, *.247.250 7.40 na wygraną Wisły Płock! Czyżby kolejna niespodzianka? odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Nigdy nie grałem w zakładach, chociaż nieraz trafiam wyniki. Natomiast kurs na Wisłę Płock w porównaniu z kursem na Wartę mnie dziwi. Nie rozumiem jak i kto to ustala. Ale - jak już wspomniałem, nie znam się na tym. odpowiedz

lordpoi - 12 godzin temu, *.amazonaws.com @Wolfik: A mnie bardziej zastanawia kurs na Wisłę w meczu z Pogonią, czyli jakby nie patrzeć drużyna szorując dno gra z liderem, w zestawieniu do kursów Legia - Płock. Ale właśnie, może też mój brak znajomości statystyki wychodzi. odpowiedz

Rado - 12 godzin temu, *.com.pl @Wolfik: warta ma tylko punkt mniej niż Piast odpowiedz

alach jebbar - 11 godzin temu, *.net.pl @Rado: czarno widze mecz wisły z pogonią dla tych drugich , ale też tak samo ciekawy kurs jest na górnik w meczu z lechią która oprócz fartownego ogrania rakowa nic nie gra ... my wygramy , pogoń przegra bądz zremisuje , wydaje mi sie że jaga tez wygra reszta jest nie do obstawienia każdy wynik możliwy :) odpowiedz

alach jebbar - 11 godzin temu, *.net.pl @Rado: ale warta nie wygra z Piastem za chiny ludowe hahah odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 10 godzin temu, *.247.250 @Wolfik: mnie bardziej dziwi 5.8 na Śląsk odpowiedz

Wolfik - 8 godzin temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Też wysoki. Może należałoby zerknąć w historie spotkań obu zespołów?Może wynika to z faktu, że wrocławianie słabo punktują na wyjazdach i że w końcu Lech się przełamie? odpowiedz

Aldek - 7 godzin temu, *.18.56 @Wolfik: oni już mają k.. Wa dość się przełamywać Śląsk pyknie ziemniaczanych na luzie odpowiedz

