Nazarij Rusyn zostanie piłkarzem Legii

Legia Warszawa wypożyczy zawodnika Dynama Kijów, Nazarija Rusyna. Piłkarz jeszcze dzisiaj przyjedzie do Warszawy i w czwartek przejdzie testy medyczne. Wypożyczenie ma obowiązywać do końca 2021 roku. 22-letni ukraiński napastnik mówi po polsku, a jego siostra mieszka w Warszawie. Nie powinien mieć więc problemów z aklimatyzacją. W obecnym sezonie wystąpił w tylko jednym meczu Dynama. Nie pojechał z zespołem na zgrupowanie w Dubaju.

Leśny Dziadek - 2 minuty temu, *.orange.pl Zawodnik został wypożyczony do końca sezonu, bez prawa wykupienia. Na razie jest nieprzygotowany, ale na 1 czerwca ma być gotowy w 100%. A iedy kończy sie sezon? odpowiedz

SK65 - 4 minuty temu, *.szpitalmadalinskiego.pl A KOGO SIĘ PANOWIE KOMENTUJĄCY SPODZIEWALIŚCIE MOŻE PIŁKARZY KLASY VADISA , GROSICKIEGO , ZAPOMNIJCIE PUSTKI W KASIE , MIODEK JUŻ NIE CHCE DOSYPYWAĆ KASY DO TEGO WORA BEZ DNA , ALE JEST SAM SOBIE WINNY ,JEŻELI CHODZI O ZACIĄG ZE WSCHODU TO PAN PIEKARSKI NA PEWNO DORADZA TAK JAK BYŁ MISIEM PYSIEM. DAĆ SZANSĘ MŁODYM A NIE SPROWADZAĆ SZROT. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 minutę temu, *.orange.pl @SK65: Spodziewamy sie jak najszybciej nowego właściciela Legii....Pozdrowienia brachu. odpowiedz

grzesiek - 18 minut temu, *.centertel.pl Jedno wypozyczenie valwncii juz sie nie sprawdzilo wiec brniemy dalej w to. odpowiedz

Rytm - 25 minut temu, *.centertel.pl Kolejny do odbudowy formy...fizycznej.

A z Wszołkiem jak kontraktu nie podpisalu tak nie podpisali. Amatorzy.

Prezes Leśnodorski >>>>>>>>>> nieudacznik Mioduski odpowiedz

max - 29 minut temu, *.warszawa.pl bez sensu,



zanim przyjedzie, sprowadzi rzeczy, zaaklimatyzuje się, wtopi w drużynę to będzie kwiecień, szkoda, że w maju go nie zakontraktują.... odpowiedz

Mr T - 34 minuty temu, *.mm.pl Ilu, ilu tych napastnikow: Jest Pekhart, Lopes, dochodzi Yaxshibojev. Jest jeszcze Kante, Kostorz i Wlodarczyk, a Rosolek na wypozyczeniu. To po co nam kolejny ? odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.sekocin.pl Wypożyczenie i ... Czy miodek będzie teraz budował zespół na wypożyczonych bez prawa kupna. Coś jak wynajem długoterminowy... Kurła, żeby chociaż leasing z opcją wykupu. Z informacji wynika, że po Valencji i Szabanowie to już trzeci taki przypadek. Przecież ci goście będą tak samo zaangażowani jak ten pierwszy. Lepiej już chyba postawić na młodzież. Być w du#ie z wynikami ale zbudować ZESPÓŁ a nie grupę pobieraczy wynagrodzenia. odpowiedz

Ding - 46 minut temu, *.chello.pl @jo : umowa nie podpisana, więc nie wiadomo, jak będzie z tym wykupem Ukraińców. odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Do Legion63-może gorszy od Valencii i Lopesa nie będzie... odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Siemka przypominam że Lopes strzelił z Lechem bardzo ważną bramkę odpowiedz

Legion63. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ooo! To dobry musi być skoro go tak dobrze schowali w rezerwach odpowiedz

