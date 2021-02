Szabanow trenuje z Legią. Powrót Pekharta

Środowy trening Legii Warszawa, który był zaplanowany na godzinę 11, poprzedziła odprawa i praca w siłowni. W samo południe piłkarze stawili się na boisku przykrytym balonem, a wraz z nimi najnowszy nabytek stołecznego zespołu, Artem Szabanow . Ukrainiec przygotowywał się do rundy wiosennej wraz z pierwszym zespołem Dynama Kijów. Można więc być spokojnym o jego formę fizyczną, choć nie należy spodziewać się, że zagra w sobotnim spotkaniu z Wisłą Płock. Trochę inaczej sytuacja wygląda z Jasurbekiem Yaxshiboyevem , który tylko trenował indywidualnie od zakończenia sezonu w Białorusi. W ciągu najbliższych kilku dni sztab Legii oceni, czy zawodnik będzie gotowy wkrótce do gry, czy na jego występ trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Treningi wznowił Tomas Pekhart , który miał problem z plecami po meczu z Jagiellonią Białystok. Nieobecny był za to Artur Boruc , ale on najprawdopodobniej już jutro wróci do normalnych zajęć. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze jednak nie zapadła, bo w jego wypadku sztab nie będzie ryzykował, mając zabezpieczanie w postaci Cezarego Miszty.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Cult⚽️Legia - 5 godzin temu, *.120.55 Problem jest jeden nieodpowiedni ludzie przetrzymujá towary a potem sie psuje I do wyrzucenia,nie gotowy bo to i owo...Jeśli przechodzi badania medyczne to jest gotowy! odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dawac Jaszczura, nie ma na co czekac. Na koncowki bedzie dobry. odpowiedz

Jaaa - 6 godzin temu, *.centertel.pl "Trochę inaczej sytuacja wygląda z Jasurbekiem Yaxshiboyevem, który tylko trenował indywidualnie od zakończenia sezonu w Białorusi. W ciągu najbliższych kilku dni sztab Legii oceni, czy zawodnik będzie gotowy wkrótce do gry, czy na jego występ trzeba będzie jeszcze trochę poczekać" to już widzę co tu się święci ???? będzie odbudowa do końca sezonu ???????? odpowiedz

Roen - 5 godzin temu, *.chello.pl @Jaaa: dwa miesiące nie trenował odpowiedz

Sztab Legii - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Haaaa ,amatorzy ,nie obrażając profesjonalnych amatorow odpowiedz

Tom - 6 godzin temu, *.tpnet.pl oni przybywają ,bo tam nie mają szansy gry ,to cwaniacy,naszych wywalić na zachód a oni tu pany,jeszcze troche a klub przejmą,mają cwanych agentów odpowiedz

AA - 6 godzin temu, *.virginm.net ...Trochę inaczej sytuacja wygląda z Jasurbiekiem Yaxshiboyevem, który tylko trenował indywidualnie od zakończenia sezonu w Białorusi. W ciągu najbliższych kilku dni sztab Legii oceni, czy zawodnik będzie gotowy wkrótce do gry, czy na jego występ trzeba będzie jeszcze trochę poczekać....



Normalnie ręce opadają,ten zarząd cofa sie z każdym dniem,zaraz sie okaże ze bedzie jak z tym Obranovicem że nikt nie będzie nawet wiedział jak ten koleś wyglada.Sanatorium Warszawa.

Jeden na trzy miesiące dostal urlop z Dynama dostanie wycisk na treningu i będzie sie kurowal dwa.Drugi odrazu nieprzygotowany przyjechał.Brawo pełna profeska odpowiedz

Pacz - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejny trening pod balonem, ale gdzie? W LTC czy przy Ł3?

Może lepiej, żeby trenowali na śniegu, bo treningi mają w dobrych warunkach, a mecze ligowe na świeżym powietrzu. odpowiedz

Obcy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Czy nasz kochany prezes ma nowego doradcę, który specjalizuje się w rynku wschodniej Europy? Czy sam to wszystko obmyślił. Ja bym prezesowi proponował spenetrować Czarny Ląd. Są tam jeszcze ludy, które przyjmują zapłatę w koralikach. Bo groszem to on bardzo nie śmierdzi. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.