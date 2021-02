Vesović coraz bliżej powrotu

Środa, 17 lutego 2021 r. 15:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Marko Vesović jest coraz bliżej powrotu do treningów z pełnym obciążeniem. Przypomnijmy, że Czarnogórzec zerwał więzadła w kolanie 21 czerwca 2020 roku podczas meczu ze Śląskiem Wrocław. Następnie przeszedł zabieg rekonstrukcji w prywatnej klinice we francuskim Lyonie i od tamtej pory przechodzi żmudną rehabilitację.



Na początku listopada wrócił z Czarnogóry do Warszawy i od tamtej pory pracuje pod okiem fizjoterapeutów pierwszej drużyny. W styczniu wraz z całą drużyną wyruszył na zgrupowanie do Dubaju, ale cały czas trenował indywidualnie.



W ostatnich dniach coraz częściej oglądamy "Veso" we treningu z kolegami. Zaczął brać udział w rozgrzewkach i bezkontaktowych gierkach - np. w dziadka. Zwykle w drugiej części treningu pracuje indywidualnie z fizjoterapeutami, ale jego zajęcia są coraz mocniejsze - wykonuje dużo sprintów.



W najbliższych dniach zawodnik ma przejść kolejne badania kontrolne, po których może nawet zapaść decyzja o włączeniu go do pełnego treningu. Vesović wzmocni konkurencję na prawej stronie, gdzie obecnie wahadłowym jest Paweł Wszołek, a lewym obrońcą Josip Juranović.



W czerwcu Czarnogórcowi kończy się kontrakt z Legią i nie są jeszcze prowadzone rozmowy na temat jego przedłużenia. Nie można wykluczyć, że zarabiający dużo jak na obecną kadrę zawodnik, może mieć lepsze oferty na stole.