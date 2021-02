Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 5-3 Radomiak Radom

Środa, 17 lutego 2021 r. 17:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu sparingowym rozegranym na sztucznej murawie pod balonem w Legia Training Center Legia II Warszawa wygrała 5-3 z Radomiakiem Radom. Drużyna rezerw została wzmocniona zawodnikami z pierwszej kadry. Na boisku pojawili się Mateusz Hołownia, Kacper Skibicki, Jakub Kisiel i Szymon Włodarczyk. Spotkanie oglądał na żywo sztab szkoleniowy pierwszej drużyny.



Fotoreportaż z meczu - 25 zdjęć Woytka



Pierwszoligowcy (w składzie RKS dominowali zawodnicy, którzy w niedawnym meczu PP zagrali krócej lub w ogóle, testowani bądź pauzujący w najbliższym meczu za kartki, jak Jakubik) objęli prowadzenie po rzucie rożnym i skutecznej główce Karola Podlińskiego, ale jeszcze przed przerwą "Wojskowi" dwa razy pokonali bramkarza gości. Najpierw uczynił to Kacper Skibicki po pięknym przerzucie Hołowni, a następnie Szymon Włodarczyk, który wykończył akcję Patryka Pierzaka i Dawida Barnowskiego. Młody "Włodar" miał jeszcze jedną okazję do zdobycia bramki, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Posłał piłkę wysoko nad poprzeczką.



Dziewięć minut po zmianie stron Radomiak doprowadził do wyrównania za sprawą Dominika Sokoła. W 63. minucie legioniści ponownie objęli prowadzenie gdy akcję lewym skrzydłem Gościniarka wykończył Kacper Kostorz, a dwie minuty później prowadzenie podwyższył Radosław Cielemęcki po zagraniu Kostorza. To jednak nie był koniec strzelania, bo obie drużyny zdobyły jeszcze po jednej bramce. Najpierw zablokowany na prawym skrzydle Lionnel Negou zgrał do tyłu, a Aleksander Waniek trafił na 5-2, zaś wynik ustalił w 88. minucie niespełna 16-letni Marcel Szymański, który dobił uderzenie Amâncio Fortesa.



Sparing: Legia II Warszawa 5-3 (1-2) Radomiak Radom

0-1 - 21' Karol Podliński (głową, as. Filipe Nascimento z rzutu rożnego)

1-1 - 30' Kacper Skibicki (as. Mateusz Hołownia)

2-1 - 35' Szymon Włodarczyk (as. Dawid Barnowski)

2-2 - 54' Dominik Sokół

3-2 - 63' Kacper Kostorz (as. Kacper Gościniarek)

4-2 - 65' Radosław Cielemęcki (as. Kacper Kostorz)

5-2 - 77' Aleksander Waniek (as. Lionnel Negou)

5-3 - 88' Marcel Szymański



W 32. minucie Włodarczyk nie wykorzystał rzutu karnego.



Legia II (1. połowa): 59. Tobiasz - 7. Wojtysiak, 5. Pruchnik, 4. Hołownia, 16. Konik - 19. Skibicki, 25. Warchoł, 6. Kisiel, 23. Pierzak, 22. Barnowski - 9. Włodarczyk

Legia II (2. połowa): 59. Tobiasz - 18. Cichocki, 15. Pruchnik, 3. Astiz, 21. Luis Rocha - 20. Negou, 8. Ciepiela, 6. Kisiel (62' 24. Waniek), 14. Gościniarek, 19. Skibicki (62' 17. Cielemęcki) - 11. Kostorz



Strzały (celne): Legia 14 (7) - Radomiak 21 (6)



Fotoreportaż z meczu - 25 zdjęć Woytka