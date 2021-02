Rusyn na testach medycznych

Środa, 17 lutego 2021 r. 20:50 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Tak jak informowaliśmy wcześniej, Nazarij Rusyn przyjechał w środę do Warszawy na testy medyczne. 22-letni napastnik zostanie wypożyczony do Legii z Dynama Kijów do końca 2021 roku.



W obecnym sezonie wystąpił w tylko jednym meczu Dynama. Nie pojechał z zespołem na pierwsze zgrupowanie w Dubaju, ale obecny był na drugim obozie w Turcji.