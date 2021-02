Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią

Piątek, 19 lutego 2021 r. 20:22 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Na początku sezonu płocczanie punktowali słabo. Po dwunastu kolejkach mieli na koncie zaledwie 10 oczek na 36 możliwych. Teraz prezentują jednak zdecydowanie wyższą formę. Ich cztery ostatnie spotkania to aż cztery zwycięstwa. Aktualnie płocczanie zajmują 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Do ósmego Zagłębia Lubin tracą jedno oczko, czyli dokładnie tyle samo ile przewagi mają nad dziesiątym Piastem Gliwice. Dotychczas zdobyli 20 bramek, czyli o sześć mniej od warszawiaków. Tyle samo również stracili, czyli o trzy więcej od legionistów. Warto jednak zaznaczyć, że "Nafciarze" mają jeden zaległy mecz ze Stalą Mielec, który nie dobył się z powodu złych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu.



LEGIA - WISŁA PŁOCK

1 1.50 X 4.75 2 6.70



Najlepszymi ligowym strzelcami Wisły są: były legionista Mateusz Szwoch i Alan Uryga, przy czym ten pierwszy anotował sześć asyst, a drugi zaledwie jedną. Marny wynik jak na liderów klasyfikacji strzelców w swoim klubie. Dwa gole oraz dwie asysty zanotował Patryk Tuszyński. Solidnym punktem w zespole "Nafciarzy" jest golkiper Krzysztof Kamiński. W kadrze możemy znaleźć wielu były zawodników z większymi lub mniejszymi epizodami w warszawskiej drużynie. Oprócz Mateusza Szwocha największym nazwiskiem dysponuje Jakub Rzeźniczak, który zapisał się na kartach historii naszego klubu. "Rzeźnik" rozegrał w Legii 376 meczów oraz zdobył 11 trofeów. Kolejnym jest Rafał Wolski, który zapowiadał się na spory talent, jednak ostatecznie za granicą mu się nie powiodło. Z "eLką" na piersi grał w latach 2009-2013, po czym odszedł do włoskiej Fiorentiny. W Legii rozegrał 38 meczów, w których strzelił osiem goli. Dodatkowo w Płocku zadomowili się Damian Zbozień oraz Piotr Pyrdoł, którzy zanotowali krótkie epizody w naszym klubie.







Do tej pory obie ekipy rozegrały ze sobą w sumie 32 mecze. Legioniści lepsi okazywali 20-krotnie, porażkę ponieśli 7 razy, a remis padał 5 razy. Ostatni pojedynek obu drużyn oglądaliśmy w październiku, "Wojskowi" na wyjeździe zwyciężyli 1-0 po golu Tomasa Pekharta. W minionych latach ten przeciwnik nie do końca leży Legii. Na ostatnie siedem meczów legioniści wygrywali cztery razy i trzy razy przegrywali. Do pamiętnych spotkań należy rywalizacja z 2018 roku. Ówczesna ekipa Deana Klafuricia po emocjonującym pojedynku zwyciężyła 3-2. Kilka miesięcy później warszawiacy przy Łazienkowskiej przegrali aż 1-4.