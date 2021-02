Pekhart: W Legii czuję zaufanie

Czwartek, 18 lutego 2021 r. 18:46 Woytek, źródło: iSport.cz

- Z każdym meczem jest mi coraz trudniej strzelić gola. Na początku sezonu grałem przeciwko jednemu obrońcy, teraz krycie jest podwojone lub potrojone. Na przykład w niedzielnym meczu z Jagiellonią sędzia powiedział mi, że mają specjalną kamerę, która nagrywa tylko mnie i moich przeciwników. Sędziowie chcą lepiej widzieć, co dzieje się w dookoła mnie i jak rywale mnie zatrzymują - mówi Tomas Pekhart w rozmowie z czeskim portalem iSport.cz.



- Od pierwszego dnia czuję się w Legii świetnie, od pierwszego meczu strzelałem też gole, co jest ważne dla napastnika. Mam łącznie siedemnaście bramek sezonie, w tym piętnaście w lidze. To nie jest jeszcze mój najlepszy sezon, ale zbliżam się do niego. Ważne jest, aby napastnik strzelał gole, ponieważ wówczas rośnie wiara w siebie i z każdym meczem trener ufa ci bardziej, więc można sobie pozwolić na więcej na boisku. Kiedy strzelasz gola w każdym meczu, nie musisz się martwić, że jeśli raz nie strzelisz, to trener od razu cię zmieni. Czuję to zaufanie w Legii nawet po zmianie trenera i kontynuuję to, co tutaj zacząłem.



- Po trzydziestce nie czuję żadnej zmiany. Narodziny mojej córki bardzo mi pomogły. Kiedy wracam do domu, staram się całkowicie zapomnieć o piłce nożnej i poświęcić się jej. Nie jest już tak, że piłka nożna jest najwyższym priorytetem. Trzydzieści lat na karku nic dla mnie nie zmienia. Czuję jedynie, że regeneracja po meczu nie jest tak szybka jak gdy miałem osiemnaście lat.



Reprezentacja



- Czuję, że to może być moja ostatnia szansa gry w reprezentacji. Trener Jaroslav Sihlawy powiedział mi, ze jeśli nadal będę zdobywał bramki, to może nie mieć wyboru i zabierze mnie na mistrzostwa Europy. Teraz jednak skupiam się na Legii. Muszę strzelać gole i zobaczymy co potem będzie. Nie ukrywam, że wizja gry EURO mnie pociąga.