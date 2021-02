Mecz z Wartą w sobotę

Czwartek, 18 lutego 2021 r. 14:25 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 21. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmie Wartę Poznań w sobotę, 13 marca o godzinie 20:00.



Terminarz meczów Legii:

20.02. (SO) 15:00 Legia Warszawa - Wisła Płock

27.02. (SO) 20:00 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

03.03. (ŚR) 20:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice (PP)

07.03. (ND) 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

13.03. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Warta Poznań



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.