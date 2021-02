Futsal

Futsalowa Legia ogłasza projekt Klubu 100

Czwartek, 18 lutego 2021 r. 19:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja futsalu Legii Warszawa ogłosiła stworzenie Klubu 100, który jest skierowany zarówno do osób prywatnych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby wspólnie budować silną drużynę Legii, która jest na najlepszej drodze do awansu do futsalowej ekstraklasy.



O projekcie

Klub 100 jest inicjatywą skierowaną do osób prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które pomogą wspólnie zbudować silną drużynę Legii Warszawa oraz pomogą w awansie do Futsal Ekstraklasy. W ramach projektu sekcja daje możliwość zaistnienia w sporcie oraz marketingu sportowym, a zarazem umożliwia zaprezentowanie się jako podmiot, któremu zależy na rozwoju drużyny oraz klubu.



Jak zostać członkiem Klubu Przyjaciół Legia Futsal?

Klub100 to projekt, w ramach którego każdy chętny deklaruje wpłatę jednorazowej składki rocznej w kwocie minimum 1500 zł netto. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu i stowarzyszenia. - Zależy nam, aby nasz projekt stał się centrum zrzeszającym naszych kibiców, z którymi będziemy mogli razem tworzyć silną Sekcję Futsalu Legii Warszawa - informują władze sekcji.



Korzyści

- bezpośrednią możliwość budowania silnej Legii Warszawa Futsal

- przynależność do społeczności Przyjaciół Legii Futsal, których interesem jest promowanie dobrego imienia Legii i Warszawy;

- ekspozycję logotypu firmy lub innej ustalonej z klubem nazwy na stronie internetowej Klubu oraz w trakcie internetowych transmisji spotkań Legii rozgrywanych w Warszawie;

- możliwość posługiwania się tytułem Przyjaciela Legii Futsal we własnych działaniach promocyjnych;

- pamiątkowy dyplom każdy z Przyjaciół otrzymuje pamiątkowy dyplom potwierdzający przynależność do Klubu 100;

- Przyjaciel otrzymuje bezpłatne wejście na wszystkie mecze ligowe i pucharowe Legii Warszawa Sekcji Futsal rozgrywane jako gospodarz (wymagane będzie potwierdzenie obecności)



Więcej informacji znaleźć można na legiafutsal.com.