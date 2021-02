Futsal

W niedzielę mecz na trudnym terenie w Pile

Sobota, 20 lutego 2021 r. 08:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę futsalistów Legii czeka wyjazdowe spotkanie z drużyną z Piły, która nie wygrała w czterech ostatnich meczach ligowych, ale na własnym parkiecie jest niezwykle groźna. Zespół z Wielkopolski, szczególnie po pechowej porażce z Dragonem Bojano, będzie dążył do rehabilitacji właśnie w rywalizacji z Legią.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym pod koniec października w hali OSiR Włochy, legioniści zwyciężyli 5-3. Wówczas po bardzo dobrym początku spotkania i pewnym prowadzeniu 4-0, legioniści najwyraźniej rozluźnili się, co skwapliwie wykorzystali ambitni gracze z Piły. Za sprawą Piotra Przygockiego w 27. minucie spotkania zrobiło się tylko 4-3 i nasz zespół musiał mocniej wysilić się, by wywalczyć trzy punkty w tamtym meczu.



W ostatni weekend zespół z Piły po zaciętym meczu przegrał wyjazdowy mecz z Dragonem Bojano 3-4. "Zabrakło w końcówce trochę szczęścia przy dwóch przedłużonych rzutach karnych oraz zawiodła koncentracja" - podsumowali spotkanie gracze z Wielkopolski. Faktycznie, szczęście nie było po ich stronie, tym bardziej, że zwycięski gol dla Dragona padł... w ostatniej sekundzie spotkania, a jeszcze pięć minut przed końcem gry pilanie prowadzili 3-2. Następnie w środę zespół zmierzył się w 1/16 finału Pucharu Polski z wicemistrzem Polski, Constractem Lubawa. Spotkanie, zgodnie z przewidywaniami, przebiegało pod dyktando bardziej doświadczonych rywali, którzy zwyciężyli 11-1, a zespół z Piły mecz zakończył honorowym trafieniem Zbigniewa Barańczyka w ostatniej minucie spotkania. W tym meczu pilscy futsaliści spotkanie rozpoczęli w składzie Mateusz Jankowski - Cezary Knapiński, Mikołaj Michałek, Miłosz Wylegała, Radosław Góźdź.







Best Drive Piła na wygraną w lidze czeka od 12 grudnia zeszłego roku, kiedy pokonał na własnym parkiecie We-Met. Później zanotowali porażkę z F10 Zgierz, dwa remisy na własnym boisku z Widzewem i Victorią, aż w końcu wspomnianą porażkę z Dragonem. W między czasie wygrali na wyjeździe wyjazdowe spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski z Amatorem Kiełpino 4-3. Pomimo słabszych ostatnio wyników trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w obecnych rozgrywkach w roli gospodarza gracze z Piły punktowali w siedmiu z ośmiu spotkań. Przegrali tylko raz, z UMKS-em Zgierz (2-5).



W ostatnich dniach zespół z Piły wzmocnił się graczem mającym za sobą występy na poziomie ekstraklasy - sprowadzili 21-letniego skrzydłowego z Red Devils Chojnice, a mianowicie Adriana Kaczorowskiego. Zawodnik ma na swoim koncie 29 występów w ekstraklasie, w których zdobył dwie bramki. W meczu pucharowym z Constractem Lubawa jeszcze nie znalazł się w kadrze meczowej, ale prawdopodobnie w niedzielę przeciwko Legii otrzyma szansę debiutu.



Zespół najbliższego rywala Legii prowadzi Maciej Konert, który w razie konieczności, pojawia się również na boisku. Najlepszym strzelcem zespołu jest Wojciech Węgrzyn, który w dotychczasowych spotkaniach zdobył 19 bramek. Piotr Przygocki, który trzykrotnie pokonał Pawła Wysockiego w pierwszym meczu naszych drużyn, ma na swoim koncie 12 trafień, zaś Jakub Skwarek 9.







Legioniści do Piły pojadą w najsilniejszym składzie. W ostatnim wyjazdowym meczu, rozgrywanym w Obornikach, nasz zespół zremisował 1-1. Ostatnia nasza wygrana na wyjeździe miała miejsce 6 grudnia, kiedy zwyciężyliśmy w Sulejówku Victorię 10-6. Liczymy, że i tym razem, z trudnego terenu w Pile zdoła przywieźć komplet punktów. Niedzielne spotkanie w hali przy ulicy Żeromskiego rozpocznie się o godzinie 17:00, a bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na FB FutsalPila.



KS BEST DRIVE FUTSAL PIŁA

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 5-6-6

Bilans u siebie: 3-4-1

Bramki zdobyte/bramki stracone: 69-70



Skład: Bogdan Ivanchenko, Mateusz Jankowski, Tomasz Jeliński, Wojciech Juma, Kacper Wojakiewicz (bramkarze), Zbigniew Barańczyk, Wojciech Bukowy, Marcin Ciesielski, Hubert Czarnota, Radosław Góźdź, Hubert Jabłoński, Cezary Knapiński, Maciej Konert, Kacper Kosmowski, Bartosz Kryka, Bartłomiej Kuzka, Mikołaj Michałek, Kamil Mosek, Piotr Papierowski, Kacper Pralicz, Piotr Przygocki, Jakub Skwarek, Wojciech Węgrzyn, Michał Wolan, Miłosz Wylegała, Adrian Kaczorowski.

trener: Maciej Konert



Ostatnie wyniki: UMKS Zgierz (w, 7:2), TAF Toruń (d, 5:3), Orlik Mosina (w, 7:4), Victoria Sulejówek (d, 1:1), Widzew Łódź (w, 1:7), Legia Warszawa (w, 5:3), KS Gniezno (d, 5:1), Futsal Szczecin (w, 5:8), Futsal Oborniki (d, 4:4), Futbalo Białystok (w, 0:0), AZS UG Gdańsk (w, 10:6), We-Met Kamienica Królewska (d, 3:1), UMKS Zgierz (d, 2:5), Victoria Sulejówek (d, 4:4), Widzew Łódź (d, 6:6), Dragon Bojano (w, 5:4). PP: Amator Kiełpino (w, 3:4), Constract Lubawa (d, 1:11).



Strzelcy bramek: Wojciech Węgrzyn 19, Piotr Przygocki 12, Jakub Skwarek 9, Kacper Kosmowski 7, Cezary Knapiński 5, Zbigniew Barańczyk 4, Miłosz Wylegała 3, Piotr Papierowski 3, Wojciech Bukowy 2, Mikołaj Michałek 2, Radosław Góźdź.



Termin meczu: niedziela, 21 lutego 2021 roku, g. 17:00

Adres hali: Piła, ul. Żeromskiego 90 (MOSiR Piła)

Pojemność hali: 1500 miejsc (mecz bez udziału publiczności)