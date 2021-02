Legia blisko ściągnięcia Albańczyka

Komentarze (24)

Ding - 40 minut temu, *.chello.pl Zaraz cały skład będzie z b. WNP odpowiedz

ben - 5 minut temu, *.inetia.pl @Ding: na której klasie zakończyłeś podstawówkę jeżeli Albania jest w b. WNP? Geografia to trudny przedmiot. odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.mm.pl Może będzie to drugi Ondrej Duda? Oby!!! Jego też wyciągnięto jako "noname" a u nas się rozwinął. odpowiedz

bizon - 8 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: za to takim "noname" za to z ogromnym talentem miał być Dominik Nagy i... przepadł. Jak zatem widać, różnie z tym bywa. odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wieczystą stać ! odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl A co z Grosickim? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @ding: Nie ma szans przez jego wymagania finansowe, żadego klubu w ekstraklasie obecnie na niego nie stać odpowiedz

Rafał - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @ding: Rozchodzi się o kasę. Grosik musiałby mniej zarabiać. Szkoda bo jest dobry a jakby odpuścił kasę to by grał. Siedząc na ławie nie zagra na Euro. Zobaczymy co będzie dalej. odpowiedz

Jerry - 55 minut temu, *.centertel.pl @ding: Po jaką cholerę wszyscy domagają się tego Grosika. Co my możemy z niego mieć. On ma ogromne jak na nasze warunki wymagania finansowe. Najmłodszy już nie jest, długo zatem nie pogra a i nie kupi go od nas już nikt. Czyli sprowadzenie go to finansowy bezsens, a i piłkarsko nie gwarantuje zdecydowanie wyższego poziomu. Jedyne jaki pożytek z niego może mieć Warszawa to obroty kasyn. Wszyscy tu płaczą, że Legia zrobiła się domem starców i mają rację. Wystarczy już zarabiających kupę kasy mało przydatnych dziadków. odpowiedz

Wolfik - 44 minuty temu, *.mm.pl @ding: Nie wiem, czy temat Grosickiego nie był zwykłą plotką. Nawet w czasach Covidu nie stać nas polskiego zespołu na tego typu zawodnika. Chyba, że sam wyraziłby chęć powrotu chociażby z uwagi na Euro. Ale teraz, po zmianie trenera szanse jego wyjazdu spadły, zatem nie sadzę by zdecydował się na powrót a co za tym idzie, na rezygnację z 70-80% poborów jakie otrzymywał a Anglii. odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl Stawiajmy na mlodych polakow a nie mlodych obcokrajowcow. Najlepszym przykladem Skibicki, ktory dostal szanse i daje sobie nawet rade odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Pawciu: właśnie Nawet ,poza tym młodego Albańczyka tez można sprzedać później za duża kwotę, jak Polacy będą wystarczająco dobrzy to szanse dostana, zobacz na Lecha wrzucili na głęboka wodę tych młodych i 12 miejsce w ekstraklasie i żaden narazie się nie rozwija, nie ma co sztucznie wrzucać młodych bo to ładnie wyglada odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pawciu: Według naszego skautingu lepiej grają obcokrajowcy niż młodzi Polacy. Młodych talentów poszukujemy za granicą, zamiast czerpać z wychowanków. Zgroza! odpowiedz

Że co - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Buhaha mercedesem beczką przyjedzie. Co z Naszą młodzieżą???!!! odpowiedz

bialy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jedno jest pewne. Niektórym " znawcom " internetowym, co nigdy na meczu nie byli i jedyne co potrafią to wszystko krytykować, oraz wszystkich negować i wyzywać, nic - z racji stanu umysłu -nie dogodzi. Nie ma problemu, nie dla nich gra Legia a my dopingujemy! Zawsze i wszędzie! odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @bialy: Miło przeczytać głos rozsądku. A co do transferów: cała Europa narzeka na kłopoty w handlu zawodnikami z powodu marnych budżetów, pandemii i obostrzeń. Mam nadzieję, że nasze nabytki nie okażą się kolejnymi wpadkami.

odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @bialy: Niektórzy są na tyle ograniczeni ze maja w głowie tylko ,,MŁODY POLAK NAJLEPSZY,, nie zwracają uwagi na to ze ten Muci jak i Jasur są poziomem o klasę przed tymi młodymi Polakami i są na teraz do składu a młodych trzeba wprowadzać powoli bo można skończyć jak lech i jego obecna sytuacja

odpowiedz

Marcel - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @bialy: Myślę, że nie chodzi nawet o to, czy ktoś był na meczu czy nie był, ale o to, że niektórzy nie potrafią wyrazić jakiejś sensownej i merytorycznej opinii, tylko bez sensu wszystko hejtują i wyśmiewają. A przez to takie opinie są puste i nic nie warte. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Widziałem gdzieś w Internecie filmik z jego udziałem i ma sporo młodzieńczej bezczelności w sobie. Na naszą ekstraklasę powinien wystarczyć. a przy odrobinie szczęścia można będzie na tym bardzo dobrze zarobić. odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Już jednego Albańczyka w Polsce mamy, myślę że starczy za kilku odpowiedz

alach jebbar - 2 godziny temu, *.net.pl Właśnie ściągają 2 młodych napastników czyli co po sezonie sprzedajemy Tomka jak gwiazdę ekstraklapy? ? Pudel vel goła dupa widzi tylko zysk jje banany ... odpowiedz

Opoor - 2 godziny temu, *.futuro.pl @alach jebbar : Nie, nie sprzedają. Będą go trzymać do 40ski bo jest wysoki odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @alach jebbar : no "pudel" to takie miliony zarobił na Legii, że hoho. Inna sprawa to Ty też możesz sobie kupić Legię i nią zarządzać. W czym problem? odpowiedz

alach jebbar - 36 minut temu, *.net.pl @Paweł: nie mam wójka kulczyka ale jakbym miał to na pewno nie spi... bym tak klubu jak pudel odpowiedz

