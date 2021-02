Konferencja trenera

Michniewicz przed meczem z Wisłą Płock

Piątek, 19 lutego 2021 r. 12:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Na tę chwilę wszyscy zawodnicy są brani pod uwagę do gry w meczu z Wisłą Płock, poza tymi z przewlekłymi kontuzjami, jak Igor Lewczuk, Marko Vesović czy Mateusz Cholewiak. Nie jest wyjaśniona sytuacja z Arturem Borucem. Wczoraj trenował indywidualnie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Podobnie jest ze Skibickim, który w środowym meczu rezerw doznał bolesnego stłuczenia śródstopia. Lekarz dziś zdecyduje co dalej. Przez ostatnie dni trenował z nami Mateusz Hołownia. Grał w środę z Radomiakiem, zaprezentował się z dobrej strony na pewno znajdzie się w dwudziestce meczowej - mówi przed meczem trener Legii Czesław Michniewicz.



- Tomas Pekhart odczuwa dolegliwości od meczu z Jagiellonią. Wczoraj trenował normalnie, ale po zajęciach zajmowali się nim fizjoterapeuci. Dzisiaj zapadnie decyzja, czy będzie w kadrze meczowej. Walerian Gwilia wrócił po koronawirusie. Rozpoczął treningi w ubiegłym tygodniu, ale nie był gotowy, żeby wystąpić w meczu z Jagiellonią. Liczę, że jeśli nie zagra od początku, to wejdzie na boisko w trakcie spotkania z Wisłą Płock.



- Rozmawialiśmy z Filipem Mladenoviciem na temat jego sposobu grania, ale też zachowania na boisku. Filip lubi sobie podyskutować z sędziami i to się przekładało na żółte kartki. Dzisiaj już tego nie robi i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Wisi nad nim widmo pauzy, bo ma 3 żółte kartki, ale nie ma żadnych problemów "wychowawczych". Zdaję sobie sprawę, że obrońca jest narażony na to, że prędzej czy później dostanie czwartą kartkę, ale nie jest to problemem.



Debiut Szabanowa?



- Artem Szabanow został sprowadzony po to, żeby grał, żeby nam pomógł. Wiemy, skąd do nas przyszedł, widzimy jego potencjał. Niewykluczone, że dostanie swoją szansę. Być może już w najbliższym meczu. U nas nie będzie grał jako boczny obrońca. Ma cechy, żeby swobodnie wprowadzać piłkę, rozumie grę, wie, w którym momencie i gdzie podać piłkę. Szabanow jest w treningu, normalnie funkcjonuje na wysokim poziomie. Znosi swobodnie wszystkie obciążenia, jakie robimy z drużyną. Jasur Yaxshiboyev ma delikatny uraz na skutek tego, że trenowaliśmy na sztucznej nawierzchni. To lekka dolegliwość w okolicy kolana i w ciągu 1-2 powinno być okej. Nazarij Rusyn przeszedł badania medyczne, wszystko jest okej. Zostały formalności związane z podpisaniem kontraktu. Jeszcze z nami nie trenował.



Dobra passa Wisły



- Wisła Płock jest solidnym zespołem. Są teraz w dobrym momencie. Mają jeszcze przed sobą przełożony mecz ze Stalą Mielec. Zespół tworzą doświadczeni zawodnicy, jak na przykład doskonale znany w Warszawie Kuba Rzeźniczak czy Mateusz Szwoch, którego ja pamiętam jeszcze z Arki Gdynia. Miał też epizod w Legii. Każdemu gra się trudno przeciwko Wiśle.



- Przede wszystkim brakuje nam skuteczności. W ostatnich spotkaniach robiliśmy dużo, żeby strzelać bramki i wygrać. W Białymstoku tak się nie stało. Pracujemy nad tym. Z każdym tygodniem, kiedy boiska będą się poprawiać, będzie nam się łatwiej operowało piłką. Dziś w grze każdego zespołu jest dużo przypadku, u nas też. Niekiedy piłka odbija się nie tak, jak byśmy chcieli i stąd są problemy. Liczę na to, że przyjdzie taki moment, że będziemy wykorzystywać swoje sytuacje i seryjnie wygrywać.