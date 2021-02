26-28.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 26 lutego 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę nasi piłkarze rozegrają wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Dzień wcześniej na Bemowie koszykarska Legia wraca do gry o ligowe punkty, gdzie podejmować będzie inny zespół z czołówki, Start Lublin. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport News od 17:30. W sobotę na Mokotowie nasi siatkarze podejmować będą drużynę Centrum Augustów na zakończenie sezonu zasadniczego II ligi. Przypominamy również, że w sobotę w godzinach 9-14 odbędzie się honorowa zbiórka krwi na naszym stadionie, organizowana przez Krewkich Legionistów i SKLW - zachęcamy do wsparcia tej szczytnej inicjatywy.



Pięciu zapaśników Legii weźmie udział w zawodach Pucharu Polski U-17 w stylu klasycznym, które od piątku do niedzieli odbywać się będą w Warszawie - Michał Puchalski, Antoni Teodorowicz (-80kg), Victor Obarzanek, Kajetan Kołosiński i Wiktor Piec (-65kg).



Rozkład jazdy:

26.02 g. 17:35 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

26.02 g. 17:40 Widzew Łódź - Radomiak Radom

27.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - Ursus Warszawa [LTC 6]

27.02 g. 14:00 Olimpia Elbląg - KKS Kalisz

27.02 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Termalica Nieciecza

27.02 g. 18:00 Legia Warszawa - UKS Centrum Augustów [siatka, ul. Niegocińska 2a]

27.02 g. 18:00 Trójka Żyrardów - Legia II Warszawa [kosz]

27.02 g. 18:45 FC Den Haag - RKC Waalwijk

27.02 g. 20:00 Górnik Zabrze - Legia Warszawa





Młodzież:

27.02 g. 10:00 Legia U-18 - MKS Polonia Warszawa U19 [LTC 6]

27.02 g. 12:00 Legia U-16 - Miedź Legnica U17 [LTC 7]

27.02 g. 14:00 Legia U-15 - Miedź Legnica U15 [LTC 7]

27.02 g. 16:00 Legia U-17 - ŁKS Łódź U17 [LTC]

27.02 g. 18:00 Legia U-14 - ŁKS Łódź U14 [LTC 7]

28.02 g. 12:00 Legia U-10 - Pogoń Szczecin U10 (2011) [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 12:00 Legia U-11 - Pogoń Szczecin U11 (2010) [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 14:00 Legia U-12 - Pogoń Szczecin U12 (2009) [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 16:00 Legia U-13 - Pogoń Szczecin U13 (2008) [ul. Łazienkowska 3]