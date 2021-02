Kartka z kalendarza: Amsterdam i Lizbona

Jeszcze niedawno był taki czas, że nie tylko kibice mogli wchodzić na stadiony, ale Legia Warszawa w lutym grała w europejskich pucharach. Dokładnie 4 lata temu "Wojskowi" rywalizowali w 1/16 finału Ligi Europy z Ajaxem. Na spotkanie w Amsterdamie wybrało się 2800 fanów ze stolicy Polski. Legioniści zaprezentowali znakomity doping, który możecie obejrzeć poniżej. Na boisku lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 1-0 i wyeliminowali Legię z pucharów - pierwszy mecz przy Łazienkowskiej 3 zakończył się wynikiem 0-0. fot. Mishka / Legionisci.com Tego samego dnia, ale 9 lat temu Legia grała na wyjeździe w 1/16 finału Ligi Europy ze Sportingiem CP. Do stolicy Portugalii wybrało się 2500 fanów Legii. Tydzień wcześniej "Wojskowi" zremisowali przy Łazienkowskiej ze Sportingiem 2-2, więc można było realnie wierzyć w awans. Rewanż zakończył się jednak wygraną gospodarzy 1-0 po bramce w 84. minucie i Legia zakończyła swoją pucharową przygodę. Hagi, turi, Bodziach, Geos / fot. Legionisci.com

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Żyjmy przeszłością, bo szybko tego nie powtórzymy, no chyba że z Shirafem Terespol lub inna potęgą.... odpowiedz

Czas leci - 2 godziny temu, *.telkab.pl I pomyśleć że tak szybko za tym zatęsknimy... odpowiedz

