Pięciobój

Gutkowski: Mocne przygotowania mają zaowocować w Tokio

Sobota, 20 lutego 2021 r. 10:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboista Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski ma wywalczoną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio i obecnie bardzo intensywnie przygotowuje się do najbliższych startów, które mają zapewnić jak najlepszą formę na sierpień. Zawodnik Legii ma za sobą bardzo intensywny okres przygotowawczy - najbardziej intensywny w dotychczasowej karierze. - W tym sezonie postawiłem duży nacisk na okres przygotowawczy i przyznam, że tak ciężko przetrenowanego tego okresu w swojej karierze jeszcze nie miałem. Czuję się świetnie w konkurencjach wytrzymałościowych. Jeżeli chodzi o konkurencje techniczne, są na odpowiednim poziomie - mówi Gutkowski w rozmowie z serwisem pentathlon.org.pl.



Gutkowski ma w tym roku udany start w Pucharze Polski, który rozgrywany był w międzynarodowej obsadzie, a 26 lutego weźmie udział w Budapeszcie w halowych zawodach, również w międzynarodowej obsadzie. Jak przyznaje legionista, start na Węgrzech jest jedynie jednostką treningową przed startami w Pucharze Świata, które rozpoczną się pod koniec marca.



Gutkowski obecnie przebywa w Spale, gdzie zresztą od stycznia zeszłego roku zawitał po raz dziewiąty. - Obecne zgrupowanie ukierunkowane jest na dużą objętość jednostek treningowych ze szczególnym akcentem na szermierkę, gdzie mamy możliwość walki ze sparingpartnerami. Ta praca z pewnością zaprocentuje w kolejnej części sezonu. (...) Obecnie, powoli wchodzimy w okres pracy specjalistycznej, która cechuje się wyższą intensywnością na poszczególnych jednostkach. Jest to ciężki trening, dużo solidnej pracy która, ma 'oddać' podczas tych najważniejszych startów. Nie od dziś wiadomo jakie konkurencje mają największy wpływ na rezultat końcowy na zawodach – szermierka i bieg. To na nich skupiamy się najbardziej - mówi Gutkowski.







Przed igrzyskami w Tokio, pięcioboistów czekają jeszcze, oprócz wspomnianych zawodów Pucharu Świata, również mistrzostwa świata i Europy. - Na nich skupiam się najbardziej. Do tych zawodów realizuję trening taki, jaki chciałbym powtórzyć w przygotowaniach do startu na IO. Jest to niejako próba generalna, po której będę mógł dokonać ostatnich korekt. Później już tylko jeden cel - Tokio. Przygotowanie mentalne cenię sobie najbardziej ze wszystkich. Oczywiście przygotowanie fizyczne też jest ważne, ale już teraz czuję, że to wszystko jest na dobrym poziomie i idzie w dobrym kierunku, a będzie jeszcze lepiej. Przed nami starty w pucharach świata i wysokiej rangi między innymi mistrzostwa Europy czy świata. Biorąc pod uwagę ich bliski termin wobec daty startu na IO, wydaje się, że będą jedynie sprawdzianami, a nie zawodami na które będę szykował wyższy szczyt formy - mówi legionista w rozmowie z serwisem Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.