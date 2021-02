Sobolewski: Legia to rywal z najwyższej półki

Piątek, 19 lutego 2021 r. 19:11 Woytek

- Czujemy atmosferę meczu z Legią. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest to spotkanie dla kibiców Wisły Płock, bo traktowane jest jako derby Mazowsza. Tak samo traktuje to cały zespół. Będziemy starali się zaprezentować jak najlepiej - mówi przed sobotnim meczem Radosław Sobolewski, trener Wisły Płock.



- Kolejna wygrana dała nam dużo radości. Teraz cieszymy się tym co wspólnie robimy. Były ciężkie momenty i trudne chwile, ale wspólnie z zespołem pokonaliśmy ten kryzys. Wiemy w jakim kierunku idziemy, widać entuzjazm i to, że ciężka praca przynosi efekty. Łatwiej jest przekonać wszystkich do tego co się tłumaczy. Twardo stąpamy po ziemi i nikt nie odlatuje.



- Przed nami niesamowicie ciężkie spotkanie wyjazdowe. Musimy być bardzo mocno skoncentrowani, żeby być może cieszyć się po meczu. Mamy przygotowane dwa warianty gry z Legią. W ostatnim czasie regularnie gramy czwórką obrońców, ale nie wykluczamy zmiany. Wszystko zależy od tego jakie warunki i sytuacje będą w trakcie meczu.



- Zwracaliśmy uwagę na napastnika Legii, ale nie zapominajmy o innych bardzo dobrych piłkarzach, którzy są obecnie w w kadrze Legii. To niesamowity potencjał ofensywny. Można zażartować, że jeśli Legia ma problem z tworzeniem sytuacji, to co ma powiedzieć reszta zespołów w Ekstraklasie? Chcę podkreślić, że faza ataku Legii to nie tylko Pekhart, ale wielu bardzo dobrych jakościowo zawodników.



- Damian Zbozień jest do mojej dyspozycji, a niewiadomą jest występ Damiana Kocyły - najprawdopodobniej go nie zobaczymy.



- Moje mecze z Legią? Czasami udawało się Legię pokonać, czasami dostawało się srogie manto. Legia kojarzy mi się zawsze z rywalem z najwyższej półki - tak to zawsze odbierałem i tak do tych meczów pochodziłem. To zawsze były niesamowicie trudne mecze dla mnie, zarówno w roli zawodnika jak i trenera.