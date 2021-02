Komentarze (52)

WL - 45 sekund temu, *.tpnet.pl P.Trenerze: Czy Pan tego nie widzi co dzieje sie w obronie nie od dzis wiec chyba czas z tym skonczyc ?!!! odpowiedz

Andrzej - 56 sekund temu, *.plus.pl jeszcze brakuje Jędrzejczykowi drugiej zoltej, to jak my tracimy bramki w sezonie to 3/4 to kryminał odpowiedz

Kolin - 4 minuty temu, *.chello.pl Wieteska i Jędrzejczyk won do rezerw 2 debile piłkarscy kolejny mecz ich bramki to jest skandal jak tacy ludzie mogą wychodzić w 1 składzie Panie Michniewicz czas na refleksje odpowiedz

Farme(L) - 4 minuty temu, *.virginm.net Włożę kij w szprychy i narażę się Wam, ale tym razem, żadna z bramek nie była Wieteski... przy pierwszej bronił jak mógł, a przy drugiej Miszta powinien wyjść do piłki a nie cofać się do bramki i Wieteska na to czekał ale Miszta wracał nie wiem czemu na linie bramkową dlatego Wieteska musiał podawać gdzie mógł, choć lepiej pewno by zrobił gdyby wybił na aut... odpowiedz

SF - 6 minut temu, *.tpnet.pl Gdzie jest obrona bo ta co gra to nadaje sie do wymiany !!! odpowiedz

AA - 7 minut temu, *.virginm.net Nie chcę krakać ale jeszcze prze...olą ten mecz. odpowiedz

Plocczanin - 8 minut temu, *.mm.pl Poraszka ..poraszka..niesamowite.rzeczywiscie może być porażka.

Do boju Wisełka . odpowiedz

Wolfik - 9 minut temu, *.mm.pl Rollercoaster się zrobił. Jak kiedyś w meczu z Wisłą Kraków.



Nasi obrońcy to jednak postacie wybitne... odpowiedz

TSW - 9 minut temu, *.centertel.pl Sędzia pomoże nie bójcie się dziewczyn z ległej. odpowiedz

Jechać 60tki - 7 minut temu, *.com.pl @TSW: ss.j milicyjna palo odpowiedz

atmosferic - 9 minut temu, *.orange.pl Patrzcie - gowniendzejczyk w 2 polowie na poczatku bedzie druga zolta i karny i czerwona. Wspomnicie moje slowa. odpowiedz

Ja prdle - 9 minut temu, *.com.pl Wieteska ty piąta kolumno. Przestań kur.wa, dwie bramki zawaliłes . Bramkarzowi ch.ju nogi podcinales. odpowiedz

Michał - 11 minut temu, *.plus.pl Czerwona dla Płocka jak nic.To po co ten Var wprowadzili? Na tym Varze to chyba po podstawówce siedzą.Musimy ruszyć w 2 połowie i zlać ten Płock odpowiedz

WO(L)A - 11 minut temu, *.tpnet.pl Miszta, Jędrzejczyk, Wieteska, Lopez - cztery szroty na placu... odpowiedz

AA - 5 minut temu, *.virginm.net @WO(L)A: To lopez gra??? Pzdr odpowiedz

Kris - 11 minut temu, *.chello.pl Jędrzejczyk i Wieteska kolejny mecz won w końcu czy Michniewicz tego nie widzi do k.... Nedzy odpowiedz

Trener Bramkarzy - 11 minut temu, *.vectranet.pl Jędrzejczyk +Wieteska+ Ręcznik Miszta w bramce = Drama na boisku. Jak można tak spieprzyć w 2 minuty mecz......... odpowiedz

WarszawskaOchota - 12 minut temu, *.orange.pl Do przerwy powinno być 3:0 dla Legii a może nawet 4:0.

Dwie bramki głupio stracone, Lopes do zmiany, nie wiem co ten człowiek robi na boisku.

odpowiedz

Farme(L) - 12 minut temu, *.virginm.net Co tam się od Janie Pawlilo w ostatnich 5 minutach??? odpowiedz

pawel - 13 minut temu, *.mm.pl Nie mogę ten Wieteska jak czegoś nie odjebie....jak trzeba byc słabym żeby co mecz walić babole. Ile jeszcze bedziemy znosić poczynania tego paralityka odpowiedz

Hiszpan - 14 minut temu, *.telnaptelecom.pl Powtórka z Mielcem się szykuje. odpowiedz

Wawa - 14 minut temu, *.124.248 Jędrzejczyk masakra masakra 2 bramki jego

Poraszka odpowiedz

eN - 12 minut temu, *.as9105.com @Wawa : porażka to Twoja ortografia odpowiedz

atmosferic - 14 minut temu, *.orange.pl wiepieska i nedzejczyk - najgorsze gowna w Legii. Oba gole ich. odpowiedz

jo - 15 minut temu, *.tpnet.pl Już chciałem pochwalić a tu jak zwykle ch#j... odpowiedz

Won - 16 minut temu, *.virginm.net Wieteska wypierdalaj z tego klubu odpowiedz

Pusia - 17 minut temu, *.vectranet.pl Miszta swoje zrobił czyli bramkę zalicza... Barubar wracaj!!!! odpowiedz

Farme(L) - 19 minut temu, *.virginm.net No i wuj... ale Wietes dwoił się i troił przy tym golu... odpowiedz

SKL - 25 minut temu, *.play-internet.pl Faul Rogozińskiego to powinna być czerwona kartka !! odpowiedz

Hiszpan - 27 minut temu, *.telnaptelecom.pl Czerwona dla tego co sfaulował Mladena. odpowiedz

Farme(L) - 28 minut temu, *.virginm.net Mlado ma szczęście, że Złotek sędziuje, bo gdyby trafił na kogoś innego to miałby problemy za te dyskusje i walnięcie piłką.... odpowiedz

atmosferic - 29 minut temu, *.orange.pl Mamy jedze w skladzie wiec meczy przy 5-0 do przerwy niebylby zamkniety. Moze tez cos odj...ac i dostac druga zolta. odpowiedz

Farme(L) - 38 minut temu, *.virginm.net No i jest ok... ale boisko wyglada naprawdę słabo... odpowiedz

Siema - 39 minut temu, *.18.56 21 min a z głośnika leci co za szał co za radość ta drużyna z Krakowa to słabość jprd ktoś to kontroluje czy z yt to puszczają masakra OTWIERAĆ STADIONY!!! odpowiedz

SKL - 32 minuty temu, *.play-internet.pl @Siema: Co ty pierwszy mecz oglądasz ??? Jest jedno nagranie które puszcza się 1:1 na każdym meczu domowym, niezależnie od przeciwnika i sytuacji na boisku. odpowiedz

Wawa - 40 minut temu, *.124.248 Jest dwa

Lopez do zmiany napastnik a nie kratywny jak ślimak on nie wie co ma robić gdzie się ustalić kompletnie bez instynktu napastnika odpowiedz

Jerry - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Lopes to gamoń. odpowiedz

Wawq - 55 minut temu, *.124.248 Miszta juz się popisał odpowiedz

Rta - 55 minut temu, *.centertel.pl Miszta już gra swoje odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gramy na remis! odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ŁKS nam się postawił A dziś z tychami 0:3 odpowiedz

Szym5 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oby Valencia nie wstal odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy i strzelamy gole !!! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jedziemy Panowie z Płockiem na ostro.Kto by nie grał dawac na pełnej k.....!Tylko zwycięstwo i 3 punkty!Pokażmy wszystkim prawdziwa LEGIĘ naszą LEGIĘ zwycięską LEGIĘ! odpowiedz

miron - 2 godziny temu, *.jmdi.pl A co z Thomasem...to w końcu ma kontuzję czy nie nawet nie ma go na ławce?blado to widzę kadra szeroka ale nie ma co z niej za bardzo wybierać... odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W ataku Lopes..czyli bramek raczej się nie spodziewajmy..Bynajmniej dla Gospodarzy... odpowiedz

Aanal_Fabeta - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @kibic: Bynajmniej. Luqi ze Sliszem będą walić. odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Aanal_Fabeta: Oby odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Aanal_Fabeta: bynajmniej odpowiedz

Konrad - 58 minut temu, *.icpnet.pl @kibic: Boruc by się lepiej sprawdzil na tej pozycji:) odpowiedz

Wawq - 2 godziny temu, *.124.248 Blado to widzę jedza słaby jak sik węża

Witeska ,jeszcze cieńszy

A w atak Lopez czyli wychodzimy w 8 smiu odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @Wawq:

Nie dość, ze bez obrony to jeszcze bez ataku...

odpowiedz

