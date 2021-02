Komentarze (69)

Trampek - 2 godziny temu, *.125.42 Gratulacje. Za przekonywujące zwycięstwo. Więcej takich wyników w kolejnych spotkaniach.Tak trzymać. odpowiedz

MAR - 2 godziny temu, *.juwentus.pl Fajnie Artem. wprowadził w końcu spokój z tyłu. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Tak tak tak... odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.inetia.pl Mamy lidera.

Dziękuję Legia ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Paczek gdzie jest Jaszczur? odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mimo, że nie przepadam za Lopesem to uważam, że zagrał całkiem niezły mecz. Sam gola nie zdobył ale barzo się przyczynił do bramek Lukiego i Kapusty. odpowiedz

Polo - 2 godziny temu, *.virginm.net Gra Mladenovica na plus,od jakiegoś juz czasu gra poprawnie,uważam że to był ostatni udany transfer. odpowiedz

Petra - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak Wam sędzia nie pomoże to będzie remis, a przy sprzyjających okolicznościach wygramy. Jesteście papierowym tygrysem, kolosem na glinianych nogach. Uważacie się za najlepszych w tej gównianej lidze, a każdy kolejny mecz pokazuje, że nie ma różnicy między Wami, a nawet beniaminkami. Walka, determinacja, przygotowanie fizyczne i ambicja, to na Legię wystarczy. Już raz się puszyliście i dostaliście ostry wp..dol u siebie 1-4, nie pamiętacie? Teraz przy odrobinie szczęścia derby znowu będą nasze. Gdyby sędziowie co sezon nie dorzucali Wam trochę punktów to co roku byśmy mieli nowego mistrza, bo wygrywacie na finiszu minimalnie. No ale niestety, od tego jest VAR(szawa) żeby "król" w tej słabej lidze był tylko jeden. Pozdrawiam. odpowiedz

SKL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Petra: Mogłbym ci odpowiedzieć żebyś wypier...lał, ale zapytam tylko czy na potwierdzenie swoich wypocin masz jakies dowody ? W tym meczu var powinien zainterweniować zmieniając żółtą kartkę na czerwoną na Rogozińskiego z Płocka. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Petra: Chłopie, ogladaj do końca. Przejdzie Ci to pierniczenie głupot. Acha, no i jakie derby?? Co to, Płock jest dzielnicą Warszawy czy naprawde na łep Ci coś spadlo? odpowiedz

Trójmiejski (L) egionista - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Petra: Odstaw środki odurzające petrolamusie. Sędzia nam pomaga? Mylą się, to fakt, ale raz w jedną, raz w drugą stronę. Oglądaj mecze zamiast pier***olić kocopoły. Uważamy się za najlepszych, bo takimi jesteśmy! A że ligę mamy chu**ową, to tutaj może każdy przegrać z każdym. Tym bardziej, że Legia ma trudniej, bo na nas wszystkie chamy jak chociażby z Płocka się spinają najbardziej. Ale jak widać po dzisiejszym meczu, z tego spięcia chyba popuściliście. Nie pozdrawiam. P. S. WON NA FORUM WISŁY, ZAMIAST ZAŚMIECAĆ NASZE! odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Petra: Dużo napisałeś ale zapomniałeś dodać, że masz takie kompleksy że spać nie możesz. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Petra: "Jak Wam sędzia nie pomoże...." i po tym początku w zasadzie szkoda z Tobą dyskutować. Jeszcze napisz, że karnego nie było.... odpowiedz

Petra - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Ty chyba jesteś jedyny z którym można normalnie podyskutować. Nie chodzi mi oczywiście o dzisiejszy mecz ale całokształt ostatnich lat gdzie sędziowie "mylili" się częściej na waszą korzyść niż w drugą stronę dając Wam sporo punktów, a w konsekwencji tytuły. Dziś wyższość Legii nie podlegała dyskusji tu nie ma o czym mówić ale w poprzednich meczach były dziwne decyzje arbitrów, a końcowe rezultaty były na styku, więc miały ogromne znaczenie. Jeszcze do gościa zadającego głupie pytanie "Jakie derby"? W jakim regionie leżą oba miasta, chodziłeś tumanie na geografię? odpowiedz

123 - 3 godziny temu, *.plus.pl Misztal do bayernu....dramat, dramat , legia gra w 10u....., refleks szachisty odpowiedz

GL - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO walcz i strzelaj gole ! Czekamy na to !!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl kiedy wyje....ą jędze i wieteskę ?

PANIE MICHNIEWICZ ZNOWU OBROŃCY ROBIĄ TO CO Z MIELCEM?? POZWALASZ NA TO ? odpowiedz

WL - 3 godziny temu, *.tpnet.pl P.Trenerze: Czy Pan tego nie widzi co dzieje sie w obronie nie od dzis wiec chyba czas z tym skonczyc ?!!! odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.plus.pl jeszcze brakuje Jędrzejczykowi drugiej zoltej, to jak my tracimy bramki w sezonie to 3/4 to kryminał odpowiedz

Kolin - 3 godziny temu, *.chello.pl Wieteska i Jędrzejczyk won do rezerw 2 debile piłkarscy kolejny mecz ich bramki to jest skandal jak tacy ludzie mogą wychodzić w 1 składzie Panie Michniewicz czas na refleksje odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Włożę kij w szprychy i narażę się Wam, ale tym razem, żadna z bramek nie była Wieteski... przy pierwszej bronił jak mógł, a przy drugiej Miszta powinien wyjść do piłki a nie cofać się do bramki i Wieteska na to czekał ale Miszta wracał nie wiem czemu na linie bramkową dlatego Wieteska musiał podawać gdzie mógł, choć lepiej pewno by zrobił gdyby wybił na aut... odpowiedz

Won - 3 godziny temu, *.virginm.net @Farme(L): Co nawyk odwracać sie plecami przy strzale przeciwnika.Nedza przy pierwszej a Juranovic przy drugiej. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl @Farme(L):

Obejrzyj powtórki przy pierwszej Wieteska przeszkadzał Miszcie wybiciami. Raczej by to Miszta wybił dalej. Przy drugiej ewidentnie złe podanie drewniaka Wieteski i w konsekwencji bramka. Obejrzyj raz jeszcze odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @pawel: masz pretensje, że obrońca asekuruje? Wieteska był odwrócony plecami i to Miszta powinien krzyczeć, że jest jego...

mam wrażenie, że czasami krytykujemy tych samych bo tak łatwiej... odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Gdzie jest obrona bo ta co gra to nadaje sie do wymiany !!! odpowiedz

AA - 3 godziny temu, *.virginm.net Nie chcę krakać ale jeszcze prze...olą ten mecz. odpowiedz

Plocczanin - 3 godziny temu, *.mm.pl Poraszka ..poraszka..niesamowite.rzeczywiscie może być porażka.

Do boju Wisełka . odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Rollercoaster się zrobił. Jak kiedyś w meczu z Wisłą Kraków.



Nasi obrońcy to jednak postacie wybitne... odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Patrzcie - gowniendzejczyk w 2 polowie na poczatku bedzie druga zolta i karny i czerwona. Wspomnicie moje slowa. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Czerwona dla Płocka jak nic.To po co ten Var wprowadzili? Na tym Varze to chyba po podstawówce siedzą.Musimy ruszyć w 2 połowie i zlać ten Płock odpowiedz

WO(L)A - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Miszta, Jędrzejczyk, Wieteska, Lopez - cztery szroty na placu... odpowiedz

AA - 3 godziny temu, *.virginm.net @WO(L)A: To lopez gra??? Pzdr odpowiedz

Kris - 3 godziny temu, *.chello.pl Jędrzejczyk i Wieteska kolejny mecz won w końcu czy Michniewicz tego nie widzi do k.... Nedzy odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jędrzejczyk +Wieteska+ Ręcznik Miszta w bramce = Drama na boisku. Jak można tak spieprzyć w 2 minuty mecz......... odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Do przerwy powinno być 3:0 dla Legii a może nawet 4:0.

Dwie bramki głupio stracone, Lopes do zmiany, nie wiem co ten człowiek robi na boisku.

odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Co tam się od Janie Pawlilo w ostatnich 5 minutach??? odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl Nie mogę ten Wieteska jak czegoś nie odj...ie....jak trzeba byc słabym żeby co mecz walić babole. Ile jeszcze bedziemy znosić poczynania tego paralityka odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Powtórka z Mielcem się szykuje. odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.124.248 Jędrzejczyk masakra masakra 2 bramki jego

Poraszka odpowiedz

eN - 3 godziny temu, *.as9105.com @Wawa : porażka to Twoja ortografia odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Już chciałem pochwalić a tu jak zwykle ch#j... odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Miszta swoje zrobił czyli bramkę zalicza... Barubar wracaj!!!! odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net No i wuj... ale Wietes dwoił się i troił przy tym golu... odpowiedz

SKL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Faul Rogozińskiego to powinna być czerwona kartka !! odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Czerwona dla tego co sfaulował Mladena. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Mlado ma szczęście, że Złotek sędziuje, bo gdyby trafił na kogoś innego to miałby problemy za te dyskusje i walnięcie piłką.... odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Mamy jedze w skladzie wiec meczy przy 5-0 do przerwy niebylby zamkniety. Moze tez cos odj...ac i dostac druga zolta. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net No i jest ok... ale boisko wyglada naprawdę słabo... odpowiedz

Siema - 3 godziny temu, *.18.56 21 min a z głośnika leci co za szał co za radość ta drużyna z Krakowa to słabość jprd ktoś to kontroluje czy z yt to puszczają masakra OTWIERAĆ STADIONY!!! odpowiedz

SKL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Siema: Co ty pierwszy mecz oglądasz ??? Jest jedno nagranie które puszcza się 1:1 na każdym meczu domowym, niezależnie od przeciwnika i sytuacji na boisku. odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.124.248 Jest dwa

Lopez do zmiany napastnik a nie kratywny jak ślimak on nie wie co ma robić gdzie się ustalić kompletnie bez instynktu napastnika odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Lopes to gamoń. odpowiedz

Wawq - 4 godziny temu, *.124.248 Miszta juz się popisał odpowiedz

Rta - 4 godziny temu, *.centertel.pl Miszta już gra swoje odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Gramy na remis! odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ŁKS nam się postawił A dziś z tychami 0:3 odpowiedz

Szym5 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Oby Valencia nie wstal odpowiedz

GL - 5 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy i strzelamy gole !!! odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Jedziemy Panowie z Płockiem na ostro.Kto by nie grał dawac na pełnej k.....!Tylko zwycięstwo i 3 punkty!Pokażmy wszystkim prawdziwa LEGIĘ naszą LEGIĘ zwycięską LEGIĘ! odpowiedz

miron - 5 godzin temu, *.jmdi.pl A co z Thomasem...to w końcu ma kontuzję czy nie nawet nie ma go na ławce?blado to widzę kadra szeroka ale nie ma co z niej za bardzo wybierać... odpowiedz

kibic - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl W ataku Lopes..czyli bramek raczej się nie spodziewajmy..Bynajmniej dla Gospodarzy... odpowiedz

Aanal_Fabeta - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @kibic: Bynajmniej. Luqi ze Sliszem będą walić. odpowiedz

kibic - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Aanal_Fabeta: Oby odpowiedz

Wiem co mówię - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Aanal_Fabeta: bynajmniej odpowiedz

Konrad - 4 godziny temu, *.icpnet.pl @kibic: Boruc by się lepiej sprawdzil na tej pozycji:) odpowiedz

Wawq - 5 godzin temu, *.124.248 Blado to widzę jedza słaby jak sik węża

Witeska ,jeszcze cieńszy

A w atak Lopez czyli wychodzimy w 8 smiu odpowiedz

CWKSiak - 4 godziny temu, *.icpnet.pl @Wawq:

Nie dość, ze bez obrony to jeszcze bez ataku...

odpowiedz

