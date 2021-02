Sobolewski: Razem wygrywamy, razem przegrywamy

Radosław Sobolewski (trener Wisły): Niestety, nie udało nam się podtrzymać naszej serii. Przegraliśmy dziś wyraźnie. Legia była bezapelacyjnie lepsza. Gratuluję zwycięstwa. Ten mecz tak naprawdę od początku nam się nie ułożył. W pierwszej połowie straciliśmy 3 bramki. Można powiedzieć, że później wróciliśmy do gry, przed przerwą zdobyliśmy dwie bramki i wyszliśmy na drugą połowę z dobrym nastawieniem, aby kontynuować naszą pracę. Próbowaliśmy strzelić bramkę na 3-3, ale się nie udało. Narażaliśmy się na kontry i Legia tylko podwyższała prowadzenie. Większość bramek wynikła z naszych błędów, które musiał wykorzystać tak jakościowy zespół, jak Legia. Kontynuujemy swoją pracę. Mam nadzieję, że w najbliższych meczach pokażemy się tak, jak podczas tych zwycięskich 4 spotkań. Powiem jeszcze, że w przerwie dokonałem zmian czysto taktycznych. Razem wygrywamy, razem przegrywamy.

Kristof - 3 minuty temu, *.ziggo.nl Gdzie Legia nie może i Pan Bóg nie może to sędziowie i PZPN pomoże! odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sobolewski ale nie powiedziałeś że wasze dwie bramki to były zdobyte przy rażących błedach defensywy Legii odpowiedz

