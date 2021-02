Skruszyli Wisłę

Sędziowie

Główny: Mariusz Złotek

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Marek Arys

Techniczny: Artur Aluszyk



Komentarze (50)

kalosz - 12 minut temu, *.mm.pl nareszcie cieszy moc strzelecka luqiniasa-dac mu polski paszport:) odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 30 minut temu, *.chello.pl Brawo dużo dobrych akcji,potrafimy wygrać bez naszego super Snajpera. odpowiedz

Maja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ależ ten Rzeźniczak z fryzurą disco polo jest irytujący, jak te drewno mogło tyle lat grać w Legii? odpowiedz

Swojak(L) - 26 minut temu, *.centertel.pl @Maja: A jak kartoflanko się tu dostałaś? odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Fajny meczyk... Szabanow dał dużo spokoju w obronie.... Szkoda że tylko jest wypożyczony!!! Mlado świetny mecz, podobnie jak Kapustka i Luki!!! Niestety Miszta najsłabszy na boisku!! Aż serducho skakało do gardła jak dostawał podanie od obrońcy!!! Ale... MAMY LIDERA!!!!! odpowiedz

Ja! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Z takimi "obrońcami" jak Szmateska i Szmatejczyk można zdobywać mistrzostwa Polski, ale potem obowiązkowa kompromitacja z drużynami z Luksemburga, Naddniestrza, Słowacji, Kazachstanu, Azerbejdżanu. Oni są cieżko chorzy: albo faul w każdej interwencji (nie umie toto czysto odebrać piłki żadnemu kołkowi z polskiej ligi), albo podanie do rywala (wybija toto na oślep, ale piłka zawsze spadnie pod nogi rywalowi). Każde udane zagranie tych paniątek to wyjątek od reguły. Legia potrzebuje na gwałt co najmniej dwóch dobrych środkowych obrońców (i to nawet wtedy, gdy ukraiński sobowtór Jóźwiaka okaże się wzmocnieniem). Wąskiego Hiszpana i podstarzałego Podlasiaka już nie liczmy nawet. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dość niespodziewanie brak najlepszego strzelca zmusił drużynę do gry kombinacyjnej i do w miarę dokładnych podań a nie każda akcja dośrodkowanie na Pekharta (aż do znudzenia a potem wkurzenia ). W sumie to zagraliśmy dobry mecz i zaskoczył mnie na plus Lopez. Nie tracił piłek, przyjmował dobrze się zastawiał i celnie odgrywał ale napastnikiem to on nie jest. Bardzo dobrze Kapustka i Slisz.

Nieco irytuje mnie Wszołek, dostaje dobre podanie na skrzydle , zamiast wbiegać w pole karne to kręci się w kółko i odgrywa do tyłu. A tak w ogóle to mamy lidera... odpowiedz

SŁAWEK(L) - 51 minut temu, *.play-internet.pl @chrisSiekierki: Wszołek irytujący, żle przyjmuje piłkę i nie napędza wtedy akcji tak jak inni. Najlepsi dziś to Mladenović, Kapustka, Luki, Juranović i jak zwykle solidny Slisz. odpowiedz

zaniepokojony - 1 godzinę temu, *.sbcglobal.net konflikt Jura,Mlado vs Kapi juz zakonczony? odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @Krzeszczu, Wolfik

Mimo wszystko jest szansa( dot. Szabanowa), nawet jeśli czasowa, ze Wieteska usiądzie na ławce, a to będzie sporym wzmocnieniem... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @CWKSiak: Tak, zgadzam sie, i wlasnie tego sie najbardziej obawiam. Zagra, pokaze klase, bedzie naszym najlepszym stoperem przez nastepne 3 miesiace, ale w maju czy czerwcu odejdzie.

Bo,

a- nie bedzie chcial grac w tak nedznej lidze,

b- nie bedzie nas na niego stac (kupno, kontrakt)

c- dynamo zobaczy ze sie odbudowal, ma klase, i przedluzy kontrakt (na duzo lepszych warunkach niz u nas, czyli nie bedzie nas stac)

d- wiekszy klub go wyskautuje i wkroczy tym samym odbierajac nam jakiekolwiek szanse na kontrakt.

Tak czy siak, nie widze zadnej szansy zeby on u nas gral w przyszlym sezonie, czyli, za przeproszeniem, göwno bedziemy mieli z jego wypozyczenia i z göwnem zostaniemy. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl przy drugiej bramce to Wieteska tak wybijał piłkie że nawet nie opuściła pola karnego a w dodatku przeszkadzał Miszcie w obronie w ogóle para stoperów to nędza niby że jest trener od obrony ale żadnego pozytywu z jego pracy nie ma ,zawsze stoperzy zawiniają przy straconych bramkach odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @ vadisodjidjiaofoe

Dzisiaj mieliśmy dysonans... poza obroną nie zgodzili się na układ i ... strzelili więcej bramek. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.250 @CWKSiak: Ale to jest właśnie Salomonowe rozwiązanie, bo kursy 1/+1,5 u siebie, czy 2/+1,5 na wyjeździe, dają zwykle dobrze zarobić, więc można ustawiać, a Legia i tak wygrywa ;-)

Wyniki są wówczas hokejowe, ale kibicom się to też spodoba :-) odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Na poczatku babol Miszty.Zabawił się w Boruca.Na szczęście bez konsekwencji.Chociaż to przez niego żółtą kartkę dostaje Jedrzejczyk.Dobry początek 3 do 0 i niby mecz ustawiony.Za chwilę strata dwóch goli i robi się nieciekawie.

Kogo krył Jedrzejczyk przy stracie obu goli?Wychodzi na to że sam siebie.

Szybki gol po przerwie uspokoił grę.

Na plus Mladenovic,Kapustka,Luquinhas.

Jest wygrana z 9 druzyną dupoklasy w 30 lidze w europie więc trza się cieszyć.Nie wiadomo kiedy teraz znowu wygrają.

odpowiedz

Sum - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mecz ustawiony przez bukmacherke. Wszyscy na Płock obstawiali :) odpowiedz

Wynik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl meczu Legia- Artur J. 5:2 i taka jest prawda odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Przy Jędrzejczyku i Wietesce to Jacek Zieliński w tym wieku i w obecnej formie bez treningu byłby sporym wzmocnieniem linii obrony. Tych dwóch to hinduscy elektrycy... odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Wynik ladny, szkoda ze nie mozna bylo obejrzec z trybun. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Troche chaotyczny ale calkiem niezly mecz na bardzo **ujowej murawie. Dwa badziewie z tak dziadowska druzyna jak Plock zawsze niepokoja, ba, nawet wnerwiaja, ale 5 z przodu to oula la.



Eksperci w studio, szczegolnie pan Murawski, wielokrotnie podkreslali (szok) ze Legia strzelila 5 bramek POMIMO faktu ze brakuje najlepszego strzelca (z 15 golami) Tomasa Pekharta.

Osobiscie zupelnie sie z nimi nie zgadzam.

Uwazam ze strzelilismy tyle bramek DZIEKI temu ze Tomas nie gral. Oczywiscie nie odbieram mu niczego, 15 goli to swietny dorobek i za to szacun. (ile z karnych?)

Natomiast WRESZCIE nie gralismy jak jakas zasrana dosrodkowia, nie bylo wiecznych i tylko zagran do boku i wrzutek, i oby Tomek cos z glowy strzelil. Bylo kilka fajnych akcji, i mimo zyeebanej murawy, kiedy staralismy sie grac krotkimi podaniami, to fajnie to wygladalo.

Druzyna nadal srednia, o naszych starych usual suspects nawet nie wspomne, ale na lige to wystarczy. Pytanie, ktore zadajemy sobie od conajmniej 4 lat: (tylko) co dalej? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Tez pomyślałem w pewnym momencie meczu, że Tomas nieco nas ogranicza... Z drugiej strony do tej pory nikogo innego nie mieliśmy więc taka gra była koniecznością. Teraz widać, że są inne możliwości, a jeszcze dojdą inni gracze ofensywni. Lopez to raczej nie "killer" ale dziś był pożytecznym zawodnikiem.



Szabanov zagrał krótko, ale widać że jego obecnośc daje spokój w obronie. Uważam, że będzie do spore wzmocnienie. No i wreszcie jest to zawodnik, który "wyszedł z cuga" i gra.



odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Zgadzam sie z Toba. Klasowy zawodnik (w przeciwienstwie do polskiej mysli szkoleniowej) nie potrzebuje kilku stuleci na aklimatyzacje i wkomponowanie sie w zespol.

Szabanow, obawiam sie i to bardzo, odpali, pokaze klase, bedzie zayeebistym stoperem, ale juz wkrotce bedziemy zmuszeni go oddac. Bo ni**uja, nikakniet nie bedzie szans zeby go zatrzymac/kupic/pozyskac/zakontraktowac.

Lopez to dla mnie taki drugi Jermaine Jenas. Duzo szumu ale ledwo dmucha. Zadnego pozytku. Zakamuflowany jak Rambo lub zaginiony w akcji jak Chuck Noris. Aczkolwiek dzisiaj, na tle zupelnie beznadziejnego plocka, troche czesciej pojawial sie na ekranach telewizora. Niestety w przeciwienstwie do Wladeczka, ogladalem mecz "tylko" na 27 calach, wiec moglem cos niecos przeoczyc :-)) odpowiedz

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.master.pl @Krzeszczu: Zgadzam się z Twoją opinią odnośnie Tomasa. Chyba ugruntowal się pogląd w drużynie że jest Tomek to coś wpadnie. A dzisiaj, cóż trzeba było pobiegać. Pozdrawiam odpowiedz

Peter Forsberg - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Teraz Szabanowa chwalisz, a co pisałeś gdy tylko pojawiła się informacja, że może trafić do Legii? Co pisałeś o Rusynie i Jaszczurze? Kłopoty z pamięcią czy hipokryzja? Poczekajmy z krytyką nowych nabytków, niech się pokażą. Pewnie któryś z nich będzie potrzebował więcej czasu na aklimatyzację. Może te transfery wcale nie są takim grzebaniem na śmietniku jak niektórzy piszą. Nie żebym chwalił Kucharskiego ale skądś bierze te wynalazki i na pewno nie z You Tube. Może faktycznie te obserwacje potencjalnych wzmocnień są coś warte. Przypomnę jeszcze, że jesteśmy ograniczeni finansowo więc nie bierzemy co chcemy tylko co jest w zasięgu finansowym. Swoją drogą jeśli rezerwowy Dynama będzie u nas jednym z najlepszych piłkarzy to jaka musi być róźnica sportowa obu lig? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Peter Forsberg: Chyba cos ci sie totwalie poyeebalo, bo o zadnym z nich nie pisalem ani slowa. Masz ewidentnie takie cisnienie na mnie/mojego nicka, ze sraczka ci sie na mozg wali jak tylko mnie "wywachasz". Albo sam masz cos z pamiecia albo jestes ograniczony intelektualnie.

Albo po prostu trzymaj sie hokeja i raczej milcz niz masz odwalac podobne jak powyzej durnoty. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Generalnie fajny mecz w naszym wykonaniu. Za niefrasobliwość przy stracie drugiej bramki zapłacił spóźniony z interwencją Wszołek. Ciekawy jestem w jakim ustawieniu obrony wyjdziemy w Zabrzu, bo Szabanov dał z tyłu sporo spokoju.



Bartek kapusta chyba ostatecznie przekonał do siebie swoich adwersarzów. Wyrasta na lidera akcji ofensywnych a wspólnie z Luqi są w tanie rozmontować każdą obronę w ex. Mladen - dziś klasa!



Jeśli pozyskani zawodnicy dadzą cokolwiek od siebie na plus - możemy mieć ciekawy zespół. A trzeba pamiętać, że będą to gracze ofensywni. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, przypominam (delikatnie) ze sa to zawodnicy na (krotkim) wypozyczeniu i niedlugo odejda/wroca do swoich klubow. Wiec, mowiac delikatnie kolokwialnie, jest to göwno warte, i göwno z tego bedziemy mieli.



odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Szabanow wypożyczony do końca roku, zatem z perspektywą na ewentualne występy w eliminacjach do pucharów. Z tego co czytam, napastnikowi z Ukrainy kończy się kontrakt i możemy z nim negocjować, a młody Albańczyk ma być kupiony. Generalnie wolałbym by Legia kupowała, ale jeśli nie jest w stanie to jest to forma z której korzystają tez bogatsi. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.250 @Wolfik: Szabanow jest do końca sezonu, czyli do czerwca, a potem to możemy negocjować kupno ewentualnie dalsze wypożyczenie. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, moge sie mylic, ale tylko do konca tego sezonu. Natomiast jego kontrakt wygasa z koncem roku. Ale moge sie mylic... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: @Krzeszczu: Macie rację Koledzy, chyba pomyliłem jego sytuację z Rusynem.... szkoda cholera, bo naprawdę wyglądał dziś solidnie, chociaż to oczywiście jego pierwsze minuty. odpowiedz

Augusto - 2 godziny temu, *.plus.pl Duet Jedza- Wietes to tykająca bomba. Koszmar, jak zawsze. Ukrainiec zluzuje zapewne Wietesa, ale Jędza też powinien pakować mandżur. Cień obrońcy sprzed lat. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl Beznadzieja w wykonaniu Wieteski i Jędrzejczyka zarówno w obronie i ataku odpowiedz

eLpolo - 1 godzinę temu, *.137.74 @Andrzej : Nie zgadzam się kolego , szczególnie w przypadku Wietesa. Ze trzy razy dobrze na wyprzedzenie, dobrze bronił , ze dwa podłączenia do przodu . Czego wy chcecie , dajcie pograć chłopakom , tym bardziej że Wieteska nie grał regularnie od dawna odpowiedz

Andrzej Buncol - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szok. Nie sądziłem, że za Michniewicza Legia może strzelać tyle goli, wiadomo jaki to trener, asekurant stawiający na defensywę. Strzelamy 5 goli i to grając bez najlepszego napastnika ligi Pekharda co pokazuje, że nie jest on nam aż taki potrzebny. Z nim w składzie byliśmy łatwo rozgryzani przez rywali, wszyscy wiedzieli jak gramy, wrzutka na Czecha i może coś wpadnie. Bez niego dzisiaj musieliśmy szukać innych rozwiązań, zmienić styl i okazało się, że możemy grać inaczej i skutecznie. Może tak powinniśmy grać, inni zaczną brać odpowiedzialność za gole i asysty, nie będziemy uzależnieni od jednego zawodnika. Jeszcze parę takich meczy i wszyscy się do Michniewicza przekonają, a niektórzy przeproszą za to, że go obrażali. To nieważne, że kiedyś prowadził Lecha, liczy się tu i teraz. Winy za korupcję też mu nie udowodniono, nigdy nie był skazany więc posądzanie go o telefony do fryzjera jest śmieszne. To trener z ogromnym doświadczeniem i dużym wyczuciem w selekcji zawodników, znakomity taktyk. Jestem pewien, że będzie trenerem Legii na długo, a Legia zacznie osiągać sukcesy w Europie. To tylko kwestia czasu. odpowiedz

Marek Skwarek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Andrzej Buncol: Brawo za ten komentarz. Podpisuję się pod nim. Amen. odpowiedz

zduneq - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Andrzej Buncol: oczekujesz bardzo dużo.tu na forum mało kogo stać na przyznanie się do błędu a ci dopiero mówić o przepraszaniu.

Michniewicz pokazał wielokrotnie z młodzieżówką że wie jak uniknąć srogiego lania od najlepszych, nie tylko urwać na remis ale jak odsyłać ich z kwiatkiem.

On nie musiał dzwonić bo czuje piłkę i wie co jaki grajek mu oferuje i wie jak z tego wycisnąć korzyść.

Moim zdaniem Czesiu to obecnie najlepszy polski trener.A jeśli nie, to napewno jest jednym z najlepszych. odpowiedz

Cult⚽️Warsaw - 2 godziny temu, *.165.127 ✨⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️✨✌️ odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl fajny meczyk, grali tak jak z białą , ale wreszcie wpadało, kadrowo Legia przerasta ligę strasznie, nasi rezerwowi potrafią grać, LEGIA TO POTĘGA !!! odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.47.124 Na takim kartoflisku to wyglądało naprawdę przyzwoicie. Na lepszych boiskach powinno być jeszcze lepiej. odpowiedz

Loboc - 2 godziny temu, *.84.166 Dziękujemy, dziękujemy...! odpowiedz

GD - 2 godziny temu, *.chello.pl Serdecznie pozdrawiam leszczy, którzy postawili pieniądze na Płock (nawet z remisem :)) odpowiedz

Gość niedzielny - 2 godziny temu, *.centertel.pl @GD: 3-2 miałoby być odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.250 Fajny meczyk.

Tym razem nie sprzedany, co się chwali :-), a na 1/+1,5 kurs był 14, więc też nieźle, w czym udział mieli nasi obrońcy ;-)

Przy pierwszej bramce Wieteska chyba trochę przeszkodził Miszcie w obronie, a druga jest na konto Jędrzejczyka - głupia strata w okolicy pola karnego.

Jeśli w ten sposób chcieliby handlować, to da się przeżyć ;-)

W końcu młodzież trochę pograła, a nie tylko Ślisz.

Szabanow całkiem nieźle się zaprezentował w obronie.

Wygląda to optymistycznie. odpowiedz

Kolejne Mistrzostwo...lekko latwo i przyjemnie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Saska kEpko...gdzie jestes

tesknimy za toba...

odpowiedz

dino - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kolejne Mistrzostwo...lekko latwo i przyjemnie:

Spokojnie dopiero wygrali z Płockiem Pogoń nam łatwo pola nie odda odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl W końcu LEGIA pokazała swoją siłę i to bez Tomka Pekharta!Brwao Panowie i dziękujemy.Teraz mamy coś do udowodnienia Górnikowi z Zabrza.Kiełbasy w górę i golimy tych z Gornika.Dzięki za dziś.Pozdrawiam odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Świetny mecz Kapustki. Widać że zaczyna wracać do optymalnej formy. Cieszą bramki Luquiniasa i Mladenovicie. Martwi brak napastnika za Pekharta. odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Dobry mecz, cieszy powrót na pozycję lidera i duża ilość strzelonych goli.

Martwi mnie tylko słaba postawa obrońców i głupia strata dwóch bramek.

Gratulacje za 3 pkt ! odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.inetia.pl @WarszawskaOchota: Przyłączam się do gratulacji.

Dodam,że nie można mieć i zjeść ciastka...

Pozdrawiam ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

