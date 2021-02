- W szatni powiedzieliśmy sobie, że nie możemy tracić tak łatwych goli, bo ciężko pracowaliśmy na zdobycie swoich. Ustaliliśmy, że musimy zagrać tak, jakby było 0-0, strzelić dwa-trzy gole i to nam się udało - powiedział po meczu Josip Juranović . - Graliśmy dobrze przez 85 minut, ale te 5 minut przed końcem pierwszej połowy zagraliśmy bardzo źle. Mieliśmy wszystko co chcieliśmy, było 3-0. Tymczasem spadła koncentracja, straciliśmy dwie łatwe bramki i pozwoliliśmy rywalom uwierzyć w siebie. Na szczęście na drugą połowę wyszliśmy mocniejsi z zamiarem zdobycia kolejnych bramek. Udało nam się strzelić dwie i chcemy kontynuować taką grę - dodał piłkarz Legii.

MS - 45 minut temu, *.play-internet.pl "Ustaliliśmy, że musimy zagrać tak, jakby było 0-0, strzelić dwa-trzy gole i to nam się udało"

budujące słowa! bez rozkmin w stylu mamy jeden do przodu grajmy spokojniej to oni muszą ...

Sory odchodzę odchodzę od tematu, ale tak jakoś przypomniał mi się mecz Polski na euro 2012 z Grecją.

1-0 do przerwy a Pan Smuda w szatni; uspokojamy Panowie i za wszelką cenę bronimy.

Skończyło się 1-1 bo Smuda chciał nie przegrać 1ego meczu.

Lewy długo później w wywiadzie powiedział że trzeba było Grecje dalej atakować i strzelać kolejne bramki a nie się cofać.

Zdecydowała mentalność.

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tak ma byc a grac jeszcze lepiej !!! odpowiedz

GD - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dokładnie tak było. odpowiedz

