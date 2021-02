Oceny legionistów za mecz z Wisłą

Trzej muszkieterowie - tak w skrócie można opisać Wasze oceny za sobotni mecz z Wisłą Płock. Filip Mladenović, Bartosz Kapustka i Luquinhas otrzymali noty 5,3 w skali 1-6. Występ większości pozostałych zawodników także oceniliście dobrze. Najniższe nota trafiła do Artura Jędrzejczyka - 3,0. W sumie oceniało 1497 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8. Kapustka 5,3 Luquinhas 5,3 Mladenović 5,3 Slisz 4,1 Juranović 4,0 Andre Martins 4,0 Szabanow 3,9 Rafael Lopes 3,8 Wszołek 3,7 Kostorz 3,7 Skibicki 3,2 Miszta 3,1 Gwilia 3,1 Włodarczyk 3,1 Wieteska 3,1 Jędrzejczyk 3,0

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

ju(L)ius - 19 minut temu, *.vectranet.pl Ludzie!!! Powaliło was?? Jędrzejczyk 3.0 ??!!! Nie widzicie jaki on jest elektryczny ostatnio?? Udział w dwóch bramkach dla Wisły, ciągle za wolny i spóźniony (przykład: faul na pomarańczową na początku meczu, mimo tego, że sędzia odgwizdał spalonego!!!)... A dodatkowo co atakuje kogoś to śmierdzi żółtą..... odpowiedz

smyk - 27 minut temu, *.241.34 Kapustka 5,3

Luquinhas 5,3

Mladenović 5,3 Trzej królowie z boiska a kapitan niech odpocznie sobie ta ocena od strony kibica to słabo Jędrzejczyk 3,0 A co do pozostałych to całkiem ok. Slisz 4,1

Juranović 4,0

Andre Martins 4,0

Szabanow 3,9

Rafael Lopes 3,8

Wszołek 3,7

Kostorz 3,7

Skibicki 3,2

Miszta 3,1

Gwilia 3,1

Włodarczyk 3,1

Wieteska 3,1 odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Artur to powinien na chwilę usiąść na ławce i popatrzeć z boku jak inni grają. Chwila przerwy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czytaj kapitanie.

Może jakieś słôwko w mediach nt.temat? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.