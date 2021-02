Oficjalnie

Nazarij Rusyn wypożyczony do Legii

Wtorek, 23 lutego 2021 r. 15:16 Woytek, źródło: Legia Warszawa, Legionisci.com

Legia Warszawa potwierdziła pozyskanie zawodnika Dynama Kijów Nazarija Rusyna. 22-letni ukraiński napastnik przyjechał do Warszawy w ubiegłą środę i pomyślnie przeszedł testy medyczne. Po dokończeniu spraw papierkowych zawodnik został wypożyczony do końca 2021 roku. Stołeczny klub zagwarantował sobie opcję wykupu z Dynama Kijów. W Legii będzie występował w koszulce z numerem 31.



Rusyn urodził się 25 października 1998 w Nowojaworowsku na Ukrainie, ok. 35 kilometrów od granicy z Polską. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w FK Jantarny, ale szybko został zauważony przez FK Lwów, gdzie występował w juniorach do połowy 2015 roku. Następnie przeniósł się do juniorskiej drużyny Dynama Kijów. Przez kolejne sezony piął się w górę, występował w Lidze Młodzieżowej UEFA, rezerwach kijowskiego klubu, a w sezonie 2017/18 kilka trzy razy otrzymał szansę w pierwszej drużynie. Zadebiutował 23 listopada 2017 roku w meczu Ligi Europy z Skenderbeu Korce i zdobył gola w ostatniej minucie meczu, ale Dynamo przegrało 2-3. Na placu gry pojawił się jeszcze w dwóch kolejnych spotkaniach - ligowym ze Stalą Kamieńskie i Desną Czernihów w krajowym pucharze. W tym drugim meczu wpisał się na listę strzelców także w 90. minucie, choć na murawie przebywał przez zaledwie przez ostatnie 6 minut spotkania.



Od sezonu 2018/19 w regularnie był brany pod uwagę przy ustalaniu meczowej kadry Dynama. W sumie zagrał w 24 meczach i strzelił 5 goli, na boisku przebywał 988 minut. Rundę jesienną sezonu 2019/20 spędził na wypożyczeniu w Zorii Ługańsk. Spisał się tam całkiem nieźle, bo w 17 meczach strzelił 7 goli i zanotował 4 asysty, więc zimą wrócił do Kijowa. W rundzie wiosennej rozegrał w sumie 14 meczów i zdobył 2 bramki. W sezonie 2020/21 przegrał rywalizację o miejsce w składzie i tylko raz pojawił się na placu gry. P. Miało to miejsce 8 listopada w ligowym starciu z Szachtarem Donieck. Następnie doznał złamania obojczyka i pauzował do końca roku kalendarzowego. Zabrakło go także na pierwszym obozie przygotowawczym Dynama do rundy wiosennej w Dubaju. Pojawił się natomiast na drugim w Turcji.



Jego obecna umowa z Dynamem Kijów obowiązuje do 28 lutego 2025 roku.