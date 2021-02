Mladenović: Podoba mi się, że gramy bardziej ofensywnie

Niedziela, 21 lutego 2021 r. 08:13 Woytek, źródło: TVP Sport

- Zagraliśmy dobry mecz, ale siedzą mi w głowie te dwie stracone bramki. Za łatwo pozwoliliśmy rywalom wrócić do gry. To co nie wpadło w Białymstoku, dziś wpadło do bramki - powiedział po meczu Filip Mladenović, który strzelił dwa gole i zanotował asystę.



- Dobrze to wyglądało. Jestem zadowolony bardzo, bo strzeliliśmy pięć goli. Ja pierwszą strzeliłem z karnego, a w drugiej akcji poczekałem do końca, czyli zrobiłem to czego ode mnie się oczekuje.



- Nowe ustawienie? Podoba mi się, że gramy bardziej ofensywnie. Nie ukrywam, że lubię grać ofensywnie, wiem o co chodzi w tym ustawieniu i myślę, że o to chodzi.