Kapustka: Sami sobie stworzyliśmy kłopoty

- Do szatni schodziliśmy bardzo zdenerwowani, choć prowadziliśmy jedną bramką. W przerwie trener trochę nas uspokoił, bo byliśmy bardzo źli na siebie. Sami sobie stworzyliśmy kłopoty. Nie możemy pozwalać sobie na to, żeby dawać przeciwnikowi szanse na takie powroty - powiedział Bartosz Kapustka po starciu z płocczanami. - Nie patrzyę w takich kategoriach, że bez Tomasa Pekharta pozostali zawodnicy biorą odpowiedzialność na siebie. Mamy na tyle dobrych piłkarzy, że jak jeden jest kontuzjowany, to następny czeka na swoją szansę. Rafael Lopes pokazał, że daje nam bardzo dużo jakości na boisku. Oczywiście nie zapominamy o Tomasie, który jest królem strzelców. Było bardzo wiele meczów, w których jego bramki były decydujące. Cieszę się, że są kolejni, którzy czekają na swoją szansę. W meczu z Wisłą pokazaliśmy, że w tej drużynie jest jakość. - Codziennie pracuję nad tym, aby być lepszym piłkarzem. Mamy na tyle dobrych zawodników, żeby takie mecze grać zdecydowanie częściej i wygrywać na własnym stadionie bardzo pewnie.

Pag - 53 minuty temu, *.centertel.pl Po takim meczu to już nie wiadomo jak mają grać, lepiej z Tomasem czy bez? odpowiedz

Robert Szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To w zasadzie pierwszy mecz, w którym coś pozytywnego Lopes pokazał .. dotychczas tylko pozbywał się piłki i to zwykle do tyłu . Wczoraj na prawdę się przydał . odpowiedz

