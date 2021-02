Rzeźniczak: Przegrać Łazienkowskiej to nie wstyd

- Gratulacje dla Legii, bo strzelili pięć bramek. Byli dzisiaj lepsi. Złapaliśmy kontakt na 3-2, ale kilka goli strzeliliśmy dziś sobie sami. Trudno, trzeba grać dalej. Jak się przegra na Łazienkowskiej to nie jest wstyd - powiedział Jakub Rzeźniczak po porażce z Legią. - W drugiej połowie praktycznie nie zagroziliśmy bramce Legii. Warszawianie grali szybką piłką. Myślałem, że w tych warunkach będzie im dużo trudniej, bo boisko nie było zbyt równe, ale szybko zmieniali strony i musieliśmy ganiać za piłką. Nasz pressing był trochę za wolny, robili przewagę na bokach i stworzyli sobie sporo sytuacji. - Będziemy dalej pracować, bo jest nad czym. Poprzednie mecze pokazały, że tą taktyką możemy jeszcze kilkanaście punktów zdobyć. Na Legię po prostu to było za mało.

Heniek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kuba, szkoda że nie jesteś z nami. Tego, co zrobiłeś dla Legii i ile życia i zdrowia zostawiłeś - nikt rozsądny Ci nie zapomni. Wszystkiego co najlepsze. odpowiedz

Sig - 44 minuty temu, *.chello.pl @ Heniek: wzruszyłem sie odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jest jeszcze sporo tematów do poprawy , ale idzie to w dobrym kierunku i na naszą eklapę starczy. W Europie styl może być , ... ale musi być dwa razy szybciej.

Gratulacje za punkty :) odpowiedz

