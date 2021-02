Ernest Muçi trafi do Legii Warszawa za 500 tys. euro. W niedzielny poranek 19-letni Albańczyk wyruszył w drogę do Polski - informują albańskie media. Mistrzowie Polski porozumieli się z KF Tirana w sprawie transferu ofensywnego zawodnika. Jego klub otrzyma 10% od przyszłego transferu. Po przejściu testów medycznych Ernest Muci podpisze kontrakt z Legią.

Ryba - 28 minut temu, *.chello.pl Jak dostanie prawdziwą szansę to można za niego dostać w przyszłości 12 mln eurospokojnie odpowiedz

WL - 44 minuty temu, *.tpnet.pl Po pozytywnym przejsciu testow medycznych i bedac pilkarzem LEGII zyczymy powodzenia !!! odpowiedz

Jasio - 47 minut temu, *.telkab.pl Jakk bedzie gral, to czy bedzie sie liczyl za mlodzierzowca? odpowiedz

WWL - 42 minuty temu, *.plus.pl @Jasio:



Ten przepis dotyczy Polaków, ma z zadanie ogrywać przyszłych reprezentantów Polski odpowiedz

Luk - 4 minuty temu, *.eurotel.cz @WWL: co za bzdura !chodzi o mlodziezowca nie wazne z jakiego kraju. odpowiedz

Ciekawski - 3 minuty temu, *.elartnet.pl @SF: Zaciąłeś się przy goleniu? odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kibice najpierw hejtuja połowę składu Legii i tych grających i tych z szerokiej kadry. A za chwilę obrażają się na transfery do klubu. Szabanow też swoje dostał A wczoraj pokazał jakość spokój i pewność. Pozostali stoperzy mogliby mu buty nosić. Skoro ktoś przychodzi do Legii my kibice mamy go wspierać. odpowiedz

Dziuma - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Sen o: Zgadzam się w 100%%%% odpowiedz

Ignac - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Sen o: szkoda, że nie na stadionie odpowiedz

jot - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Żenujące jest to, że BARANY tu komentujące oceniają człowieka i drwią z niego zanim dostanie jakąkolwiek szansę. Gówno nie kibice jesteście, skoro tak się zachowujecie. odpowiedz

M. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @jot: Racja! odpowiedz

Misza_Praga - 8 minut temu, *.plus.pl @jot: DEBILE tak mają, nic w życiu nie osiągnęli to w Internecie mają swoje 5 minut, nie ma co się przejmować, TYLKO LEGIA! odpowiedz

yyy - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy w przeciwieństwie do Dzikiego trzeba będzie coś dla niego zbierać? odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 500 tysięcy €!? Pudel chyba ostatni złoty ząb w lombardzie zastawił!!! odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ciekaw jestem czy przejdzie testy medyczne ???????? odpowiedz

Krecina Zdzichu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy jedzie w siodle czy na oklep? odpowiedz

Pio - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krecina Zdzichu: stopem odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @Krecina Zdzichu:

Dokładnie, ciekawe czy dotrze jeszcze w tym sezonie...

Woytek tez chyba jeszcze w drodze...:) odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jedzie autem, juz jest na Wegrzech, potem jeszcze tylko Slowacja. Granice ok 15 przekroczy w Barwinku odpowiedz

M. - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i dobrze.

Jeden transfer do pierwszego składu oraz trzy do wzmocnienia rywalizacji i jako zapewnienie ciągłości (nie koniecznie jakości) na wypadek braku przedłużenia kontraktów.

Bez szaleństwa i zdroworozsądkowo. odpowiedz

Ricardo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ernest Muci wszystkich zmłuci! odpowiedz

???????????? - 54 minuty temu, *.plus.pl @Ricardo: ???????????? odpowiedz

Siedlce - 2 godziny temu, *.centertel.pl Podobno spory talent. Oby nie było jak z janczykiem w Rosji. Trzymajmy kciuki odpowiedz

PaT1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Siedlce: Kogo masz na myśli ? odpowiedz

Jasio - 44 minuty temu, *.telkab.pl @PaT1916: Janczyka odpowiedz

Tomek prg - 42 minuty temu, *.chello.pl @Siedlce: u nas nie gra w ataku wagner love i jo zeby.mial problem sie przebic do skladu odpowiedz

