Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 20 lutego 2021 r. 21:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Trwają sparingi przedsezonowe. Juniorzy starsi pokonali 3-0 Znicz II Pruszków. W pojedynku zespołów występujących w CLJ U17, Legia pokonała 4-2 AP Reissa. Z kolei w meczu zespołów o 2 lata młodszych padł wynik 2-1. Legia U16 wygrała 5-1 ze Zniczem Pruszków U17. Więcej informacji wkrótce.



Legia U18 3-0 Znicz II Pruszków

Gole:

1-0 33 min. Kajetan Staniszewski (as. Hubert Derlatka)

2-0 42 min. Jordan Majchrzak (as. Hubert Derlatka z wolnego)

3-0 61 min. Kajetan Staniszewski (as. Łukasz Rytelewski)



Strzały (celne): Legia 30 (14) - Znicz 6 (1)



Legia U18: Sebastian Krejer - Hubert Derlatka (46' Jakub Czajkowski, 74' Hubert Derlatka), Jerzy Munik, Damian Urban (60' Marcel Myszka), Miłosz Pacek - Dawid Kiedrowicz [04], Bartosz Ślendak, Ignacy Dawid (60' Łukasz Rytelewski), Ivan Vidošević (46' Michał Kochanowski), Kajetan Staniszewski, Jordan Majchrzak (60' Bartosz Wicenciak)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U17 4-2 AP Reissa U17 (2004)

Gole:

1-0 1 min. Maksymilian Stangret (as. Jakub Rutkowski)

2-0 18 min. Wiktor Puciłowski (as. Maksymilian Stangret)

3-0 34 min. Wiktor Puciłowski (as. Kacper Knera)

3-1 50 min. Bartosz Duda

4-1 58 min. Igor Strzałek (as. Maksymilian Stangret)

4-2 68 min. Allen Rozum (po stałym fragmencie gry)



Strzały : Legia 17(10) - AP Reissa 18(7)



Legia: Jakub Murawski [05] (Aleksander Mickielewicz [06] ng) - Marcel Krajewski, Sebastian Kieraś, Tomasz Okulicki, Jakub Rutkowski - Wiktor Puciłowski [05], Kacper Knera, Marcel Ruszel (46' Szymon Grączewski CZ 69'), Igor Strzałek (60' Bartosz Mikołajczyk [05]), Bartosz Dziemidowicz, Maksymilian Stangret [05]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 5-1 (3-0) Znicz Pruszków U17 (2004)

Gole:

1-0 4 min. Oskar Lachowicz (as. Filip Rejczyk)

2-0 32 min. Szymon Siodłowski (as. Maciej Bochniak)

3-0 38 min. Lucio Ceci (as. Maciej Bochniak)

4-0 59 min. Oskar Lachowicz (dobitka własnego strzału z rzutu karnego)

4-1 81 min.

5-1 85 min. Tomasz Rojkowski (as. Oskar Lachowicz)



Strzały (celne): Legia 23(9) - Znicz 10 (4)



Legia: Jan Sobczuk (46' Antoni Wodzicki) - Kacper Stankiewicz (46' Franciszek Saganowski [06]), Kajetan Pysz [06], Bartosz Krasuski, Lucio Ceci (46' Roman Zhuk [06]) - Filip Borowski (46' Tomasz Rojkowski [06]), Benedykt Piotrowski (46' Kacper Rojkowicz), Filp Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (Kpt), Maciej Bochniak, Szymon Siodłowski

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U15 2-1 (1-0) AP Reissa Poznań U15 (2006)

Gole:

1-0 25 min. Przemysław Mizera (as. Maciej Saletra)

2-0 45 min. Kacper Bogusiewicz (as. Jakub Kowalski)

2-1 46 min. Patryk Uliński



Strzały (celne): Legia 24 (12) - AP Reissa 7(6)



Legia: Hubert Nowak - Oliwier Olewiński (52' Maciej Złotkowski), gr. testowany Ż, Rafał Boczoń (52' Jakub Nędzyński), Jakub Grzejszczak - gr. testowany (41' Kacper Bogusiewicz), Fryderyk Misztal, gr. testowany (41' Piotr Zieliński), Maciej Saletra Ż, Jakub Kowalski, Przemysław Mizera (41' Maksymilian Sitek). Rezerwa: Michał Malinowski, Miłosz Kaniasty (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko