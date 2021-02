Muci na testach medycznych. Wraca temat Grosickiego?

Ernest Muci dotarł w niedzielę do Warszawy i kolejnych dniach przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt ze stołecznym klubem. 19-letni napastnik trafi na Łazienkowską z KF Tirana za ok. 500 tys. euro. W bieżącym sezonie był podstawowym zawodnikiem we wszystkich 20 spotkaniach albańskiego klubu i zdobył 5 goli. Polsat Sport poinformował dziś, że wrócił temat transferu Kamila Grosickiego do Legii. Władze West Bromwich Albion zadeklarowały, że wypłacą Polakowi wszystkie pieniądze z kontraktu, który obowiązuje do czerwca. "Według naszych informacji, "Grosik" bardzo chce grać znowu w Warszawie i zlecił swojemu menedżerowi, aby ten w jakiś sposób dogadał się z właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim (...) Jeśli strony się dogadają, ogłoszenie kolejnego wzmocnienia Legii powinno nastąpić w najbliższy wtorek" - czytamy na polsatsport.pl.

grzesiek - 1 minutę temu, *.centertel.pl Ja pierdziele szkoda ze Vuko nie mial takich pilkarzy do dyspozycji. Oczywisfie mam na mysli ewwntualny transfer grosika odpowiedz

jo - 2 minuty temu, *.centertel.pl Z jednej strony cały czas krytykuje autorski pomysł na Legię wg Miodka i nie jestem jego specjalnym fanem ale... determinacji to mu odmówić nie mogę. Radzenie sobie z przeciwnościami jakie napotyka i jakie sobie często sam zgotował to też jest jego silna strona. Wiem, że dąży do tego by grać w pucharach i może trochę po taniości, ale chce kupić teraz, żeby na początku lipca nie było już rewolucji a jedynie ewolucja. Trzymam kciuki bo tyle mogę prócz zakupu karnetu, który pozwolił w okresie pandemii zobaczyć kilka meczów. odpowiedz

Piotruś - 4 minuty temu, *.play-internet.pl Mocno Legia !!! odpowiedz

Autor - 39 minut temu, *.virginm.net Rozumiem wszystkie NIE w komentarzach. Ale prawdá jestze TAK potrzebujemy takiego Grosickiego. On nam pomoze osiagnac cele bo sam ma motywacje duzá. A my potrzebe wygrania ligi i zagrania w LE. Kalkulacja jest prosta a Grosik doda jakosci NA JUZ odpowiedz

Adam - 3 minuty temu, *.chello.pl @Autor: nie pisz tak jakby Twój komentarz był bezdyskusyjnym faktem, kiedy tak nie jest odpowiedz

Andreas - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Muci na tak, Grosik na nie. Wraca Vesovic za chwilę dojdzie Uzbek A nam potrzeba drugiego stopera do Szabanow, A nie Grosika. odpowiedz

chrisSiekierki - 26 minut temu, *.play-internet.pl @Andreas : Vesović to w tej rundzie na pewno nie będzie grał jak przed kontuzją. Na to potrzeba czasu. Myśle że pierwsze minuty zaliczy za 3 może 4 kolejki... ale cudów to się nie spodziewajmy... odpowiedz

Sław - 54 minuty temu, *.vectranet.pl wedłóg mnie rozwali szatnie odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sprowadzenie Grosickiego byłoby błędem. odpowiedz

Robson_a - 1 godzinę temu, *.com.pl Nazwisko dobre i tyle... Legia gra teraz innym systemem z wahadlowymi a nie typowym skrzydłowym więc jak dla mnie bez sensu... Dobra krwatywna 10-siatka do rotacji z kapustka i luqim nic więcej ????️ odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Grosicki byłby na pewno wzmocnieniem i dla niego to ostatnia szansa aby gdzieś grać jeśli oczywiście chce jechać na EURO. Ale nawet jak fantastycznie wypadnie na mistrzostwach europy to żadna poważna liga go nie kupi... przez podeszły wiek oczywiście więc raczej zostanie u nas ( oczywiście najpierw musi przyjść ) odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net A co z tym 2 ukraincem? Testy testy i co?? odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Grosik chce zagrać dobrą rundę, jechać na Euro i podpisać ostatni kontrakt za duże pieniądze. Skoro WBA chce mu wypłacić cały kontrakt i zwolnić z klubu to może się to udać. Oby tylko Pan Dareczek nie przepłacił kontraktu. Na pewno będzie to duże wzmocnienie, choć tylko na jedną rundę. odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z tym Grosickim jest jakiś problem. W kazdym okienku robia sie z tego jaja i tak jest i tym razem. odpowiedz

Pepsi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 5 goli na 20 spotkań w ogorkowej lidze? Szalu nie ma odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Pepsi: Janczyk w podobnym wieku miał u nas zbliżony bilans. odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Pepsi: Duda też nie miał powalających statystyk gdy do nas przychodził. Ale widzę że każdy lubi narzekać na zawodników przychodzących do Legii, nawet jakby sam Messi czy Ronaldo tu trafiali. Może czas najwyższy kupić sobie własna drużynę. odpowiedz

Pepsi - 23 minuty temu, *.centertel.pl @Sobo(L)ew: obyscie mieli racje i chlopak sie sprawdzil :) odpowiedz

Dino78 - 19 minut temu, *.orange.pl @Sobo(L)ew: Messi i Ronaldo do bani, bo za starzy. Lewy już był i się nie sprawdził.

Dać szansę młodym z akademii. Rosołek na wypożyczeniu wymiata. Skibicki ma papiery na grę. Kostorz super się rusza, Miaszta w bramce bryluje...

P.S. to ironia jakby ktoś nie zrozumiał.

Młodzi mecze się muszą uczyć, a w Legii nie ma szans na naukę, tu trzeba od razu grać na wysokim poziomie, bo Legia musi wygrywać, brak mistrza to porażka, dlatego nie tak łatwo wprowadzać młodych.

Ten młody napastnik/OP też może być melodia przyszłości.

Władeczek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Widać, że po naszych, w tym i moich naciskach kudłaty ugiął się i robi transfery. Wiadomo faken, ze to kropla w oceanie potrzeb ale lepszy wróbel w garści niż bażant na dachu. odpowiedz

Internetowi Idioci - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @Władeczek: nacisnąć to Ty sobie możesz enter pisząc ten komentarz xD jeśli myślisz, że Mioduski prowadząc różnego rodzaju biznesy, poddaje się presji " internetowych znawców" to zapewne mówisz jeszcze na gówno papu odpowiedz

Rad - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Władeczek: Władeczku! Ciśnij maciorę przed LED 150". odpowiedz

Heniu - 35 minut temu, *.virginm.net @Władeczek: Bazant to kurna pieczony tylko! I maciora pod oranzade w jacuzzi i projektor na stodole!! odpowiedz

Aaaa - 33 minuty temu, *.jmdi.pl @Władeczek: dziękujemy ci łaskawy panie odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.47.186 Wygląda jak drugi Kulenović. Oby to było jedyne podobieństwo. odpowiedz

Wsciek(L) y - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Ryj: Kulenović, kolego byłby dobrym grajkiem, gdyby był wprowadzaany powoli bez pośpiechu, a nie rzucony do pierwszego składu, żeby tylko opchnąć go jak najwcześniej, przez mistrza businessu naszego Pana prezesa. odpowiedz

