Spięcie Wszołka z Michniewiczem w szatni

Jak ustalił serwis meczyki.pl, w przerwie sobotniego meczu z Wisłą Płock doszło do spięcia między Pawłem Wszołkiem , a trenerem Czesławem Michniewiczem . Zawodnik został zmieniony po 45 minutach i nie przyjął dobrze tej decyzji szkoleniowca. "28-latek był rozwścieczony w związku ze zmianą i dał mocny upust swoim emocjom. Uznał ściągnięcie go z boiska za brak szacunku. Miał zagrozić nawet, że rozwiąże kontrakt z klubem" - informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Najprawdopodobniej zawodnik musi liczyć się konsekwencjami, ale na razie nie wiadomo jakimi. Legioniści we wtorek rozpoczną przygotowania do kolejnego ligowego meczu z Górnikiem Zabrze.

Superstar - 24 sekundy temu, *.tpnet.pl Wszołek Kapustka i Luqi daja jakość tej drużynie. Oby Czesiek się nie zapędził i miejsce dla Ukraińca robił kosztem nie Jedza czy Wieteska tylko właśnie Wszołka. odpowiedz

Adams - 3 minuty temu, *.pljtelecom.pl To chyba wyraz frustracji Wszołka, od prawie roku nie zagrał dobrego meczu, gra słabo albo co najwyżej przeciętnie. Konkurencję ma na swojej pozycji coraz mocniejszą ( bliski powrót Veso ), kontrakt się kończy więc i ciśnienie rośnie. Generalnie gracz mocno przepłacany. odpowiedz

opoor - 12 minut temu, *.futuro.pl Zagrał poprawnie czy źle to w tej sytuacji akurat sprawa drugorzędna. Po prostu nie powinien się tak zachować. Na całym świecie takie rzeczy są niedopuszczalne, a u nas tak się po prostu zwalnia trenerów. Jak w burdelu nie idzie to zmienia się k...y a nie zasłony. odpowiedz

???? - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Mogą się go pozbyć, jak byście widzieli i się znali to rajdy robi ładne ale tylko pilka do przodu , techniki za dużo tam nie ma , dziwnie sztywny , jak się zatrzyma to już nikogo nie minie , veso będzie lepszy lub Grosik odpowiedz

JaPi - 29 minut temu, *.188.209 @????: Dokładnie. Wszołek jest ograniczonym graczem. Jego styl to piłka w przód i laga w pole karne. Techniki u niego wielkiej nie ma, a że jest jedynym typowym skrzydłowym to gra od dechy do dechy i po kilku meczach zaczyna brakować sił. odpowiedz

Ja - 39 minut temu, *.vectranet.pl Ciekawe, co jak co ale do Wszołka mi takie zachowanie średnio pasuje. Klub swoimi działaniami rozwiąże zagadkę, czy cała sytuacja to autentyk, czy kaczka dziennikarska. odpowiedz

markus - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Panowie kontrakt Pawłowi kończy się w czerwcu odpowiedz

Young - 42 minuty temu, *.com.pl Lodu na głowę. Klub kokosa załatwi sprawę. Ciekawe czy na zachodzie by sobie na takie zachowanie pozwolił? Nie podoba się, wypad gwiazdeczko z Legii!!! odpowiedz

L - 42 minuty temu, *.play-internet.pl To niech wpier... Veso wróci to pokaże mu jak się gra! odpowiedz

Ding - 50 minut temu, *.chello.pl A cóż to znowu red. Włodarczykowi z meczyk.TVP się przyśniło? odpowiedz

Andrzej - 52 minuty temu, *.kpn.net Gra hu...ie ostatnio to co się dziwi powinien dostać w...j karę za takie zachowanie brak dyscypliny i u innych tak samo dlatego wiecznie jest jakiś problem w tej drużynie karać i tyle odpowiedz

wkz - 55 minut temu, *.t-mobile.pl I w d...pach się poprzewracało odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.centertel.pl Zrobic szpaler i sciezka zdrowia. Niech go reszta zespolu oklepie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A to paciaciak - huligan. odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bez przesady. Jakby go zmienił w 20 czy 30 minucie, to byłoby słabe. A zmiana przerwie meczu? Nic nadzwyczajnego. Nawet jeśli nie grał źle, to przecież mogła to być zmiana taktyczna. Paweł, lodu. odpowiedz

Koki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To w tej chwili nasz najlepszy piłkarz.Słowik nie powinien go zdejmować po 45min.Nie dziwię że się wkur... odpowiedz

slavek18 - 32 minuty temu, *.centertel.pl @Koki: Ty chyba inne mecze ostatnio ogladasz. On najlepszy? To nawet smieszne nie jest. Slaby jest. Slaby strzal, slabe podanie i przeglad pola. Taka ciut lepsza?wersja Kuchego odpowiedz

Aldek - 13 minut temu, *.18.56 @slavek18: do KUCHEGO to mu berdzo daleko odpowiedz

Kostek - 13 minut temu, *.vectranet.pl @Koki:



Najlepszy ? W czym ja się pytam? Zgubił formę w połowie poprzedniej rundy i od tamtej pory gra taki piach ze oczy bolą. Takim zachowaniem sobie nie pomaga odpowiedz

RR - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech zasili klub kokosa odpowiedz

Dom_Rembsky - 1 godzinę temu, *.chello.pl Odpierdziela chałturę i jeszcze ma pretensje niech wraca do czarnych sąsiadek odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.Gawex.PL A co ten cienias jeszcze warunki stawia!!! Niech idzie! odpowiedz

Kibolek - 50 minut temu, *.komputersat.pl @lolo: cieniasem to jest ten gruby chorzysta Michniewicz. Wieteska to chyba jego przebrany syn . Wieteska sabotazysta i gra w każdym meczu , następny lopes za co te ofermy grają w 1skladzie . Dlaczego nie gra Mosór, albo Szabanow tylko Wieteska on nawet w LEGII 2 zawodził A jest wciąż forowany. odpowiedz

opoor - 15 minut temu, *.futuro.pl @Kibolek : Lopes w tym meczu to akurat fajnie zagrał. Nawet jeśli spierniczył setkę. odpowiedz

Ziomek69 - 1 godzinę temu, *.65.144 Zagrał słabo na tle całej drużyny to został zmieniony i tyle. odpowiedz

