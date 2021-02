Koszykówka

Legia Warszawa 74-72 Start Lublin

Piątek, 26 lutego 2021 r. 19:23 Woytek, źródło: Legionisci.com, Legia Warszawa Sekcja Koszykówki

W meczu 26. kolejki Energa Basket Ligi, rozegranym na Bemowie, Legia Warszawa wygrała ze Startem Lublin 74-72. To bardzo ważne zwycięstwo legionistów pod kątem walki o pierwszą czwórkę przed fazą play-off, a zarazem 18 wygrana w tym sezonie.



Od samego początku spotkanie w warszawskim Bemowie miało wyrównany przebieg. Żadna z drużyn nie zdołała zyskać kilkupunktowej zaliczki, która mogłaby być milowym krokiem w drodze po wygraną. Pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem gospodarzy, 18:11. Kolejne minuty lepiej rozegrali lublinianie, którzy dzięki trafieniom Devina Searcy’ego i Martinsa Laksy dogonili rywali, a nawet zyskali minimalne prowadzenie. Po stronie stołecznej ekipy błyszczał Jamel Morris, który był zdecydowanie najlepszym strzelcem podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego. W ostatnich sekundach pierwszej połowy meczu rzut przez całe boisko Dariusza Wyki był minimalnie niecelny i to Pszczółka Start Lublin cieszyła się z minimalnego prowadzenia na półmetku spotkania (31:30).



Po powrocie z szatni prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, do tego obie drużyny nie mogły się pochwalić dobrą skutecznością z gry. Na trafienie z dystansu Walerego Lichodieja odpowiedział Kamil Łączyński, w strefie podkoszowej walczyli Grzegorz Kulka i Roman Szymański. W efekcie starań obu ekip na tablicy wyników, po trzech kwartach widniał remis, 47:47. Decydująca część meczu przyniosła oczekiwane emocje, gdyż w dalszym ciągu wynik był bliski remisu. Na pięć minut przed końcem meczu na pięciopunktowe prowadzenie wyszli lublinianie, ale po przerwie na żądanie trenera Wojciecha Kamińskiego to legioniści zaliczyli serię dziewięciu zdobytych punktów z rzędu. Wszystko wskazywało na spore emocje aż do końcowej syreny. Tak też było – na 22 sekundy przed końcem spotkania Legia wygrywała 74:72, akcja Pszczółki Startu zakończyła się niepowodzeniem i to warszawianie cieszyli się z osiemnastego zwycięstwa w bieżącym sezonie Energa Basket Ligi.





fot. Piotr Koperski / legiakosz.com



- To był ciężki mecz, żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć przeciwnikowi. Wiedzieliśmy, że będą się liczyć detale, nie mogliśmy pozwolić sobie na błędy w tej zaciętej końcówce. Na szczęście obroniliśmy ostatnią akcję Startu i możemy już myśleć o kolejnym meczu ligowym, tym razem z Treflem Sopot. Cieszy fakt, że po raz drugi w sezonie pokonaliśmy czołowy zespół ligi jakim jest Start, na pewno nam to pomoże w zajęciu wysokiej lokaty przed play-off – powiedział Grzegorz Kamiński, koszykarz Legii Warszawa.



Kolejny mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają za tydzień w Sopocie.



PLK: Legia Warszawa 74-72 Start Lublin

Kwarty: 18-11, 12-20, 17-16, 27-25



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

24. J. Morris 26 (3)

14. G. Kulka 12

8. L. Medford Jr 4

31. G. Kamiński 4

33. E. Watson 2

---

3. J. Karolak 13 (1)

11. W. Lichodiej 9 (2)

5. N. Neal 4

15. A. Linowski 0

84. P. Kuźkow 0

91. D. Wyka 0

99. J. Sadowski -



Start Lublin [punkty, za trzy]

9. K. Łączyński 10 (2)

25. M. Laksa 10 (1)

0. Y. Franke 8 (2)

13. K. Borowski 3

19. R. Szymański 0

---

24. D. Searcy 18

3. M. Dziemba 10 (1)

2. D. Jeszke 9 (3)

6. D. Ware 4

5. SA. Dorsey-Walker 0

7. B. Pelczar -

4. M. Gospodarek -



Komisarz: Robert Zieliński

Sędziowie: Janusz Calik, Robert Mordal, Bartosz Puzoń



Mecz bez udziału publiczności.