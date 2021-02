Siatkówka

Legia Warszawa 3-0 UKS Centrum Augustów

Sobota, 27 lutego 2021 r. 19:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-0 z UKS-em Centrum Augustów. Było to ostatnie spotkanie fazy zasadniczej sezonu. Legioniści zajęli pierwsze miejsce w tabeli swojej grupy z dorobkiem 17 zwycięstw i 1 porażki. Pierwszym rywalem Legii w fazie play-off będzie Camper Wyszków lub SMS II PZPS Spała.



II liga: Legia Warszawa - UKS Centrum Augustów

Sety: 25-23, 25-18, 31-29



PLAY-OFF



Teraz drużyna Legii rozpoczyna decydującą fazę walki o awans do I ligi. W pierwszym etapie odbędą się mecze play-off w ramach grupy. Zagrają w nich drużyny z miejsc 1-4. Gra toczy się do dwóch wygranych. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który po rundzie zasadniczej zajął wyższe miejsce.



mecz A: 1 - 4

mecz B: 2 - 3



I termin: 13-14.03.2021

II termin: 20-21.03.2021

III termin: 31.03.2021



Zwycięzcy meczów A i B, awansują do turnieju półfinałowego. Przegrani meczów A i B kończą sezon, a klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie tabeli po fazie zasadniczej.



Drugim etapem są turnieje półfinałowe, które odbędą się w dniach 9-11.04.2021.

Wówczas Legii przyjdzie ponownie walczyć z drugą drużyną ze swojej grupy oraz z dwoma najlepszymi drużynami z grupy 3.



Turnieje zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym” zgodnie z tabelą Bergera, ale gospodarz ma prawo zamienić kolejność meczów w ramach jednego dnia. Miejsce rozegrania turnieju zostanie wyłonione w drodze konkursu ofert złożonych przez zainteresowanych, wyrażających chęć organizacji turnieju.



Turniej finałowy zaplanowano na dni 28.04.-2.05.2021. Do turnieju awansują po dwie najlepsze drużyny z trzech turniejów półfinałowych. Sześć drużyn zostanie podzielonych drogą losowania na dwie grupy A i B (przy założeniu, że w jednej grupie nie mogą znaleźć się wszyscy trzej zwycięzcy półfinałów). Do I ligi awansują dwie najlepsze drużyny turnieju finałowego.





