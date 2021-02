Oświadczenie Pawła Wszołka

Po medialnych doniesieniach o spięciu w szatni między Pawłem Wszołkiem i Czesławem Michniewiczem, do którego doszło w przerwie meczu z Wisłą Płock, głos zabrał zawodnik. Piłkarz między wierszami przyznał, że coś w sprawie związanej ze zmianą w 45 minucie spotkania jest na rzeczy, ale zaprzeczył temu, że groził rozwiązaniem kontraktu. Wszołek liczy na to, że klub ustosunkuje się do całej sprawy. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił post o następującej treści: Ucinając wszelkie plotki dotyczące mojej osoby: Jestem człowiekiem który zawsze działa w 200% dla dobra klubu co mogą potwierdzić wszystkie osoby pracujące ze mną. Ostatnią rzeczą na jaką pozwalałby mi mój szacunek do mojego zawodu byłoby wdawanie się w konflikty. Wszelkie sprawy rozstrzygane są w szatni, a w przerwie meczu po zmianie, z trenerem Michniewiczem podaliśmy sobie rękę, a z drugim trenerem odbyłem rozmowę po meczu. Mam nadzieje, że również Klub Legii Warszawa ustosunkuje się do całej sprawy. Ponad to media, które rozpisują że „grożę rozwiązaniem kontraktu ” oświadczam, że nie zgadzam się na wkładanie nieprawdziwych słów w moje usta i wierzę, że będzie to sprostowane.

Komentarze (44)

+ dodaj komentarz

dodaj

STOP STRZELANIU Z UCHA - 3 godziny temu, *.co.uk Kucharczyk już poza klubem, pytanie kto teraz wynosi info z szatni? Kto strzela z ucha? odpowiedz

Opoor - 3 godziny temu, *.chello.pl Czyli w szatni macie kreta k...a jego mać!!!! odpowiedz

Pomponik - 4 godziny temu, *.versatel.nl Abstrachując - trochę śmieszne że tego typu 'korespondencja' odbywa się za pośrednictwem jakiejś tam zagranicznej stronki z prostytutkami na abonament :-)

Paweł pewnie oglądał ogłoszenia "poznam dzianego piłkarza" i niechcący wrzucił sprostowanie w ten sam portal :-) odpowiedz

XXL - 2 godziny temu, *.virginm.net @Pomponik: A mógł na Albcla prawilnie sprostować ;) odpowiedz

Imiesław Nazwicki - 4 godziny temu, *.centertel.pl Paweł nie wierz, że będzie to sprostowane tylko do sądu z pismakami. O np. zniesławienie czy jak tam. Inaczej jest niewiarygodny a Twoje oświadczenie to tylko marketingowo-wizerunkowe gaszenie gównoburzy. odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Wychodzi na to, że Włodarczyk puścił bąka. odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Już nie raz pisałem, że ten śmieszny portal jest równy brukowcom... po oświadczeniu Wszołka artykuł zniknął i zero informacji na temat oświadczenia Pawła...

Włodarczyk już w tym roku wcisnął kilkukrotnie Gosickiego do Legii, Pogoni i Jagiellonii, i informował o sprzedaży Legii ze dwa razy...

Nawet jeśli była jakaś sprzeczka to pewno nie taka jak to było opisane, a jak widać Vuko nie do końca oczyścił szatnie z pod pier da la czy.... Nic takiego nie powinno wyjść... odpowiedz

normalnie szok... - 4 godziny temu, *.orange.pl polonista i lechita pobili się o któremu bardziej zależy na Legii... odpowiedz

Zzp - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Nawet jeśli coś było, największy frajer to ten który sprzedał szatnię mediom. Konflikty w robocie rzecz narmalna, konfidenci to jednak patologia. odpowiedz

benio - 5 godzin temu, *.156.228 Tomcio KOPYTO Włodarczyk mąci a niektorzy łykają jak pelikany odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.125.42 Nie wnikam w szczegóły podawane przez mass media - nie wiedząc na ile są prawdziwe a na ile " koloryzowane" dla zwiększenia poczytności uważam ,że : Wydając "oświadczenie" w wiadomym / lub nie do końca wiadomym / temacie myślę ,że postąpił słusznie, nie "chowa głowy w piasek". odpowiedz

WSZA - 5 godzin temu, *.centertel.pl WSZA OUT odpowiedz

Janekgolll - 5 godzin temu, *.chello.pl Jeszcze tylko koszulkę na buty i ... do widzenia :) odpowiedz

bie/L/sko - 6 godzin temu, *.master.pl Zaczęło się w Legii dziać lepiej na boisku, więc jakiś komentator zaczyna mieszać...

odpowiedz

dzl - 6 godzin temu, *.mm.pl no i git

odpowiedz

olew - 6 godzin temu, *.vectranet.pl lepiej by zrobił , gdyby pomilczał i wziął się za podwójny trening, ale skoro taki ekspresyjny, to cóż : nie rozumiemy ale lubimy Pana Panie Wszołku nadal, LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

Ania - 4 godziny temu, *.centertel.pl @olew: to co robisz jest straszne! Bez wiedzy oskarżasz człowieka. Zastanów się trochę, bo Ty możesz zostać pomówiony i chciałbyś mieć prawo do obrony.

Jak łatwo oskarżać, gorzej myśleć odpowiedz

Maaciekw - 6 godzin temu, *.orange.pl trochę wyszła gówno burza, ale ciekawe co na to klub, bo jeśli jest ok, to powinni równocześnie puścić, a teraz są kolejne niedopowiedzenia odpowiedz

NO nie - 6 godzin temu, *.net.pl podał rękę słowikowi ! PO co? skoro taki profesjonalista to z amatorem się brata. odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.48.9 W porządku,ale z jez.polskim lekko na bakier. odpowiedz

M-Ochota - 6 godzin temu, *.chello.pl @LW: nie ma co wymagać od prostego chłopaka, niech tylko daje 200% w meczu i może pisać nawet po chińsku :) odpowiedz

Groch - 5 godzin temu, *.orange.pl @LW: Ty znasz język polski lepiej, ale spójrz na swoje i jego zarobki. Trzeba było polski pierdolić I więcej za piłką biegać , a w życiu byś miał łatwiej odpowiedz

Wie(L) un - 7 godzin temu, *.18.56 Oho czas oświadczeń naszedł hehe dobre odpowiedz

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl Po jaką cholerę cytowane są jakieś pierdy pseudoeksperta sportowego? Namnożyło się różnych maści portali, które robią sobie reklamę publikując bzdury licząc na "kliknięcia". Przecież wiarygodność tego źródła jest na poziomie portali randkowych....



odpowiedz

Krzeszczu - 7 godzin temu, *.bredband2.com @Wolfik: Swietne podsumowanie kolego :-) odpowiedz

DarceLi - 7 godzin temu, *.jmdi.pl P. Wszołek razem z klubem powinni pozwać pismaka za rozpowszechnianie fałszywych informacji!!! Jak by pajac beknął na gruby hajs to by sie nauczył co to jest rzetelne dziennikarstwo!!! odpowiedz

Kuchy King - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Mógłby nauczyć się pisać poprawnie po polsku. odpowiedz

Bodek - 6 godzin temu, *.virginm.net @Kuchy King: A czego nie zrozumiałeś? Chętnie pomogę. odpowiedz

Zdzicho - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Ciekawe co za pipa sprzedala newsa z szatni odpowiedz

ladaco - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Tak coś czułem ,że to fake news.Jak zwykle meczyki rywalizują z weszlakami na tanie sensacje niekoniecznie zgodne z prawdą odpowiedz

markus - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Czy pismaki znają słowo przepraszamy chyba nie ale to i tak mało powiedziane odpowiedz

Ponti - 7 godzin temu, *.chello.pl Połowa łyka wszystko jak pelikany. Byle gómwno coś napisze jakiś pseudo pismaki już afera ! On już swoje i tak zarobił bo pół Polski podało dalej o awanturze w Naszym Klubie, na innych portalach już pewnie piszą że się pobili i dalej że podobno z nożami ....



Jakimi jesteście kibicami że byle gówno przeczytacie i już wyzywacie Trenera czy Pawła ?

ogarnijcie się! Chociaż dla połowy to powinien być wyjazd z tej strony



odpowiedz

ben - 7 godzin temu, *.inetia.pl Jak najszybciej zamknąć sprawę a pismak won! odpowiedz

biały - 7 godzin temu, *.centertel.pl Super Paweł! Od razu to nie pasowało do jego postawy, przyjaznej i eleganckiej. Zobaczcie ile złego takie podłe ploty mogą zrobić, nie wchodźcie nigdy w podły hejt. A takich pseudo dziennikarzy, głupich i nienawistnych pismaków z różnych onetów itp., co tylko sensacji i szkody Legii szukają trzeba gonić! odpowiedz

Cult⚽️Legia - 8 godzin temu, *.151.167 Ten reporter i inni , Legii nie lubiá i ferment siejá na Legie,zakaz wejścia na Ł3!to może ich coš nauczy,słoiki pismakowe!Dariuszu działaj! odpowiedz

Kolko - 8 godzin temu, *.chello.pl Nawet jeśli coś się dywadrzyło powinno zostać w szatni. A Wszołek na pewno jest mega profesjonalista Jeżeli trenerzy też są to powinni wyjaśnić między sobą i nie było tematu... odpowiedz

Andrzej - 8 godzin temu, *.plus.pl Brawo Paweł, niech klub jeszcze wrzuci swoje oświadczenie aby szybko zamknąć temat.

Pytanie kto znowu wynosi info z szatni, to ze coś było to mogło być bo każdy mógłby się wkur bedac zmieniony w przerwie. odpowiedz

WETERAN - 8 godzin temu, *.chello.pl I tak pismaki robią ferment. Ktoś coś usłyszał, ubarwił i posłał w świat, bo mu się wydawało. Dobre zachowanie Wszołka, czekam na reakcję klubu. Nie ma się czym podniecać. odpowiedz

Brat - 8 godzin temu, *.chello.pl Czyli Pyton wymyślił farmazon i wrzucił na meczyki? odpowiedz

Legiony - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Włodarczyk to pismak nie dziennikarz. odpowiedz

Lenny - 8 godzin temu, *.chello.pl Czyżby wyjedzie na harem były zawodnik z k6? odpowiedz

Hg - 4 godziny temu, *.chello.pl @Lenny: kolejny znawca grypsery z Internetu odpowiedz

Adi - 8 godzin temu, *.chello.pl Czy klub kiedyś wyciągnie konsekwencje z plotek pismaków i wyśle sprawę do sądu. Takie rzeczy podchodzą pod pomówienie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.