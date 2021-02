Frankowski sędzią meczu z Górnikiem

Bartosz Frankowski został wyznaczony do sędziowania meczu 19. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Torunia prowadził 3 spotkania stołecznego zespołu (0-1-2). Górnikowi sędziował raz (0-2 z Cracovią). Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Jakub Winkler, sędzią technicznym będzie Sebastian Krasny, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Adam Kupsik. Obsada 19. kolejki Ekstraklasy: Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Warta Poznań - Lech Poznań: Jarosław Przybył (Kluczbork) Stal Mielec - Lechia Gdańsk: Łukasz Szczech (Warszawa) Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Górnik Zabrze - Legia Warszawa: Bartosz Frankowski (Toruń) Wisła Płock - Wisła Kraków: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Cracovia - Zagłębie Lubin: Szymon Marciniak (Płock) Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin: Piotr Lasyk (Bytom)

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nic dobrego to nie wróży, ale mam nadzieję że nasza gra będzie taka, że ten sędzina nie da rady nic zepsuć odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Katastrofa! Marciniak i Frankowski, sędziowali nam w tym sezonie 6 razy. Ani razu nie wygraliśmy. W pozostałych 12 meczach, gdy byli inni sędziowie, 11 razy wygraliśmy. odpowiedz

WL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Slaby Gornik w meczu z Lechia wypunktowany takze LEGIA tez wypunktuje ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Badzmy dobrej mysli ! Rewanz oby udany : Gornik 1-3 LEGIA !!! odpowiedz

GCW - 2 godziny temu, *.com.pl ten drukarz ostatnio ze Stalą, podyktował przeciw nam 3 karne... odpowiedz

minajew - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl No to w plecy, on i przymuł czerpią przyjemność z krzywdzenia Legii odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Górnik - Legia 1-3 odpowiedz

