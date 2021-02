19. kolejka Ekstraklasy. Legia powiększa przewagę!

Komentarze (45)

Janinho - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Powinno być 10 pkt - Mielec + B. Biała odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pewnego dnia o takim scenariuszu napisałem.....Zostalem wykupiony przez lewicowych onanistów. Nie czekam na słowo przepraszam...

Legia jest na dobrej drodze aby zostać mistrzem Polski...

Pozdrawiam serdecznie z wyrazami szacunku oraz poważaniem. odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Śledzie przegrały! Idziemy na majstra faken! odpowiedz

Legia Mistrz!!! - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Władeczek: jakiego majstra, z Poznania jesteś.....? odpowiedz

Kruk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Władeczek: Ogarnij się, śledzie to są w Gdyni. A Pogoń to nasza była (dla niektórych ciągle jest) zgoda do której należy się szacunek. odpowiedz

Władeczek - 56 minut temu, *.vectranet.pl @Kruk: Przecież to w Szczecinie chyba faken rozwiesili transparent na trybunach z napisem "Juve to stara dama, a Legia to stara k...". Więc faken jaka zgoda??? Śmierdzące śledzie z paprykarzem faken. Choć powiem, że paprykarz do maciory pasuje... odpowiedz

gLa - 51 minut temu, *.vectranet.pl @Władeczek:

Jakiego majstra dzbanie?

odpowiedz

filand - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @Władeczek:

Jestem kibicem Legii Warszawa od 1971 roku....Do Pogonii Szczecin podchodzę z estymą i szacunkiem.

Baw się dobrze. Płaszcza z portfelem w Twojej obecności NIGDY nie zostawię. odpowiedz

cuLt - 31 minut temu, *.47.25 @Władeczek: Ale od tam tej pory jest spokojnie i nikt nikomu nie wsadza,taka neutralność,więc Wladeczku luz.... odpowiedz

Bródno - 15 minut temu, *.chello.pl @Władeczek: majster to na budowie gamoniu.. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Dobrze ze śledzie przegrali,ale w pierwszej połowie grali super.Śląsk był cienki. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Tak niektórzy płakali po rozwiązaniu kontraktu przez Rochę. Tymczasem w swoim debiutanckim spotkaniu przeciwko Zagłębiu nasz były zawodnik potwierdził swoje główne wady... czyli głupi drugi faul po którym wylatuje z boiska. odpowiedz

WL - 27.02.2021 / 12:36, *.tpnet.pl LEGIO walczymy o swoje od poczatku do konca meczu ! Gornik 1-2 LEGIA !!! odpowiedz

SF - 27.02.2021 / 12:33, *.tpnet.pl @ Wolfik ; Zgadza sie to tez prawda !!! odpowiedz

SF - 27.02.2021 / 11:35, *.tpnet.pl Szkoda Warty nie udalo dowiezc cennego 1pkt.!!! odpowiedz

Wolfik - 27.02.2021 / 12:15, *.mm.pl @SF: Punktu? "Zieloni" koncertowo przewalili wygrany mecz. Zapomnieli, że gra się do końca. Lech niczego szczególnego nie zagrał, ale próbowali. A gospodarze chyba czekali na gwizdek końcowy. odpowiedz

Arek - 26.02.2021 / 23:51, *.tpnet.pl Wronka z łacha majstrem wielkopolski. Gratuluję. odpowiedz

Yeti - 26.02.2021 / 17:26, *.play-internet.pl Trzymam kciuki, żeby Legia rozj.bała tych sprzedawczyków żaboli. Ten relikt PRLu musi spaść z ligi tak jak ich niebiescy rywale zza śląskiej brudnej miedzy. Czasy się zmieniły 30 lat temu a ten węglowy mutant nadal istnieje. odpowiedz

olew - 26.02.2021 / 21:08, *.vectranet.pl @Yeti: jeśli lekceważysz Górnika czy Ruch, to deprecjonujesz nasze nad nimi zwycięstwa, to były i są wielkie kluby, teraz słabują nieco, ale wrócą do czołówki, oprócz nich tylko Wisła i Cracovia są gigantami, reszta : te arki, lechy, zagłębia, szombierki i polonie, mielce i stomile to jest szarańcza, szanujmy wielkich graczy odpowiedz

Groch - 27.02.2021 / 00:00, *.orange.pl @olew: co Ty gościu pierdoliss. To były wielkie kluby, teraz to gowno . W piłce nożnej 3 lat to dużo, 5 lat to wieczność. Przestań żyć wspomnieniami ,liczy się to co tu i teraz . Jestes tak dobry jak twój ostani mecz ,ewentualnie sezon ,nie dalej odpowiedz

wierny kibic legiii - 14 godzin temu, *.play-internet.pl @olew: Legią zawsze była najlepsza. Sprawiedliwie. Górnik tylko dlatego, że w czasach PRL-u sprowadzano tam najlepszych piłkarzy , aby zostali " górnikami ". Wisłą zależy która. Wisłą Płock to prawie zawsze był kandydat do spadku. Górnik ok. Ruch hmmm . Cracovia to może przed Probierzem. Tam gra tylko jeden polski zawodnik. Bo musi! Warta jak na Beniaminka z niskim budżetem gra nieźle. Lech teraz nie, ale kiedyś był drugim najlepszym klubem. Oczywiście poziomem nam nigdy nie dorównywał. odpowiedz

Głos rozsądku - 26.02.2021 / 13:53, *.orange.pl Nadal pamiętam podkładkę ku ew z zabrza amicorzowi. Jechać z nimi do końca ich dni.... Prosiłbym dzisiaj o jakieś skromne 0:5 - Niech żyje uczciwy sport i uczciwa rywalizacja! odpowiedz

obiektywny - 26.02.2021 / 14:41, *.com.pl @Głos rozsądku :



tak no nawet widać tą jazdę do końca ich dni :)) powrót z Zabrza do stolycy autostopem.....Redziński 1994 pamiętamy

odpowiedz

Arek - 26.02.2021 / 17:37, *.tpnet.pl @obiektywny: trzeba było w piłkę grać, a nie kopać jak w kopalni. odpowiedz

Kamień - 27.02.2021 / 05:08, *.chello.pl @obiektywny: A pamiętasz półfinał PP parę dni wcześniej? Sędzia drukował dla Górnika, a i tak nie daliście rady. Karny za faul Ratajczyka, który był z metr od przeciwnika - byliście i jesteście żałośni. Nie wspomnę, że Legia sezon zaczynała z ujemnymi punktami, więc mistrz się wam nie należał i tyle, jak zwykle pamiętacie wybiórczo, ale czego się spodziewać od ludzi z regionu, który niszczył polska gospodarkę od dziesięcioleci odpowiedz

SEBO(L) - 27.02.2021 / 06:20, *.chello.pl @obiektywny: Ryszard "Sindbad" Wójcik,półfinał PP kilka dni wcześniej- też pamiętasz zapylona,czarna gębo? Lewe,kopalniane etaty dla piłkarzy pamiętasz? Zdaj sobie sprawę, że wy nic nie umiecie poza ryciem ziemi jak krety,NIC! A wasza śląska przedsiębiorczość zamyka się w postaci Huberta Dwornioka ze starego serialu - czego by nie tknął, wszystko spie.dolił,bo...? BO NIC NIE UMIAŁ... odpowiedz

Wolfik - 27.02.2021 / 12:13, *.mm.pl @SEBO(L): Rozumiem emocje spowodowane meczem. Rozumiem też, że można pewnej części kraju zwyczajnie nie lubić. Ale nie przesadzaj. Zapewniam, że na Silesji wiele się zmieniło. Ja tam jestem dumny że pochodzę z Silesji. Co nie przeszkadzało mi nigdy kibicować Legii, mimo że swoją przygodę z meczami ligowymi rozpoczynałem od oglądania meczów w Katowicach, Zabrzu, Chorzowie, Bytomiu, Tychach czy Rybniku.



Takie wypisywanie, że ktoś tam czegoś nie umie można przypisać każdemu. Tak jakby w stolicy same orły mieszkały.... odpowiedz

Bródno - 27.02.2021 / 16:09, *.play-internet.pl @Wolfik: chwalisz się czy żalisz ? odpowiedz

Wolfik - 27.02.2021 / 17:00, *.mm.pl @Bródno: Odpowiadam Koledze wyżej. Jak widać po twoim wpisie - "orły" mają się dobrze... odpowiedz

SEBO(L) - 27.02.2021 / 19:27, *.chello.pl @Wolfik: W czasach pierwszej lub drugiej wojny przechodzenie na stronę niemiecką też rozumiesz,jak rozumiem? odpowiedz

Wolfik - 27.02.2021 / 20:04, *.mm.pl @SEBO(L): O czym Ty w ogóle piszesz....??? Najpierw przywołujesz jakiś serial komediowy i na jej podstawie definiujesz wszystkich ze Śląska , teraz piszesz o wojnach światowych.

Rozmowa jak z koniem...

odpowiedz

atmosferic - 26.02.2021 / 11:32, *.orange.pl rakow-podbeskidzie 2-1

warta-lech 0-2

stal-lechia 0-1

jagiellonia-piast 1-1

gornik-legia 1-1

w.plock-w.krakow 0-1

cracovia-zaglebie 1-0

slask-pogon 0-1 odpowiedz

atmosferic - 26.02.2021 / 11:28, *.orange.pl Mecz o mistrzostwo poznania i okolicznych wsi. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 27.02.2021 / 11:16, *.chello.pl @atmosferic: Rewir-derby odpowiedz

kami(L)Praga - 26.02.2021 / 11:00, *.vectranet.pl rakow -podbeskidzie 3-1

warta-amica 3-2

stal-lechia 0-3

gornik-LEGIA 2-4

wisla-wisla 1-3

craxa-zaglebie 2-2

slask-POGON 1-2 odpowiedz

SF - 26.02.2021 / 10:58, *.tpnet.pl Derby P. dla Warty a kilasyk dla LEGII !!! odpowiedz

Hautausmaa - 26.02.2021 / 09:26, *.tpnet.pl Raków - Podbeskidzie 0-0

Warta - Lech 5-1

Stal - Lechia 0-0

Jagiellonia - Piast 1-1

Górnik - Legia 0-4

Wisła - Wisła 2-0

Cracovia - Zagłębie 0-0

Śląsk - Pogoń 2-2 odpowiedz

Wie(L) un - 26.02.2021 / 09:41, *.18.56 @Hautausmaa: jak trafisz wynik ami i i LEGII to masz u mnie kratę browar plus słynna maciorka hehe odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Hautausmaa: gratulacje , nie trafiłeś żadnego wyniku, to duża sztuka! odpowiedz

Bródno - 26.02.2021 / 09:10, *.play-internet.pl Derby poznania rozgrywane w grodzisku wielkopolskim...:) odpowiedz

Siema - 26.02.2021 / 13:03, *.18.56 @Bródno : gdzie tylko warta jest z Poznania bo amica gra na licencji amici więc bardziej pasuje derby wsi odpowiedz

singspiel - 26.02.2021 / 16:07, *.atman.pl @Siema: niezależnie od licencji, Lech nie powstał w Poznaniu odpowiedz

Siema - 26.02.2021 / 16:36, *.18.56 @singspiel: a czy ja powiedziałem że powstal? No właśnie odpowiedz

hhhhhhhhg - 14 godzin temu, *.play-internet.pl @Siema: Przyszedłem tu z serwisu kkslech i czytam wasze komentarze. Normalnie lepsze niż kawały. Wy też sobie wejdźcie na naszą stronkę i poczytajcie. To bardzo odstresowuje. Pozdrawiam odpowiedz

kibic - 26.02.2021 / 09:05, *.datapacket.com Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1

Warta Poznań - Lech Poznań 2

Stal Mielec - Lechia Gdańsk 2

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 1

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2

Wisła Płock - Wisła Kraków X

Cracovia - Zagłębie Lubin X

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1 odpowiedz

